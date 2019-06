AMLO dice que en Pemex ya no hay corrupción

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex y El Universal).— El presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo tranquilo porque con las medidas implementadas por su administración en Pemex no solo se detuvo la caída en la producción del petróleo, sino que además se estabilizó.

“Si no hubiésemos intervenido estaríamos, de acuerdo a la tendencia, con una producción de un millón 300, un millón 400 mil barriles diarios y tenemos un millón 670 mil barriles; puede ser que de un mes a otro haya bajado 20 mil barriles, pero no es la caída que se estaba dando”, argumentó.

De acuerdo con el Ejecutivo federal, a algunas personas les “cuesta trabajo reconocer que están saliendo bien las cosas. Porque no solo se detuvo, se estabilizó la caída, hay utilidades. Ya se está reestructurando la deuda de Pemex”.

En la rueda de prensa, reiteró que actualmente su gobierno lleva al cabo una “limpia en general” en la paraestatal. “Yo sí puedo decirles que se acabó la corrupción en Pemex, ya no hay corrupción en los mandos superiores”.

Además, dijo, se acabó el tráfico de contratos y las compras con sobreprecio, “eso ya se terminó. Estamos, al contrario, ahorrando en Pemex bastante”.

Es decir, “lo que costaba mil millones de dólares ahora se paga en 700 millones. Traemos un ahorro en la operación de Pemex de hasta el 30 por ciento, esto es trabajos de exploración, de perforación”.

El presidente López Obrador se congratuló porque su administración está logrando el rescate de Pemex, cuando sus adversarios pensaron que no podrían, y cuestionó que se publique información negativa sobre la producción petrolera, pero no se diga que bajó la inflación.

Prófugos sin protección

En otro tema, al ser cuestionado sobre el caso del exgobernador de Puebla, Mario Marín, y del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, López Obrador aseguró que en su gobierno no protegerá a nadie, por lo que los prófugos de la justicia serán detenidos por la Fiscalía General de la República (FGR).

“Cuando se trate de un acto de corrupción ni a mi familia voy a proteger, no tengo compromisos, al contrario. De las dos personas que mencionaste una de ellas participó hasta en los fraudes que nos hicieron y le dieron impunidad por eso, porque les ayudó en contra nuestra y no por eso voy a actuar contra no es mi fuerte la venganza”, señaló.

“Podrán evadir la justicia durante algún tiempo pero van a ser detenidos, la autoridad debe hacer su tarea, pero lo que no se puede decir es que no son detenidos porque nosotros los protegemos. Eso no. Es una vil mentira”, destacó el mandatario.

En otro tema, el Presidente informó que investigan la presencia de presuntos terroristas del Estado Islámico (EI) en la región y su posible intento de entrar al país.

“Sí, se tiene ya información y el gabinete de seguridad está atendiendo el asunto”, dijo.

Si bien la información es algo confusa, en las últimas 24 horas varios medios locales citan un reporte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos que alerta de dos ciudadanos egipcios y un iraquí que podrían formar una célula del Estado Islámico y se encuentran por Centroamérica viajando con otros migrantes.

Su finalidad sería, tras varias semanas en ruta ya con otras personas, llegar a México y cruzar finalmente a Estados Unidos.

Los tres hombres presuntamente ligados al Estado Islámico habrían estado unos días en Panamá y luego en Costa Rica.

Este lunes, Costa Rica informó al diario mexicano El Universal que estaba pendiente de que Nicaragua impidiera la presencia de los tres hombres en su país y los devolviera al territorio del cual llegaban, Costa Rica.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Alfonso Durazo, descartó este lunes que los terroristas estuvieran en territorio nacional.

El funcionario señaló que se trata de un mensaje emitido por organismos de seguridad de Estados Unidos, y apuntó que es “frecuente” recibir ese tipo de alertas internacionales.

“No significa necesariamente que la gente esté pretendiendo entrar al país; significa que tienen identificados sus movimientos, sin precisar la dirección o el país al que se dirigen. Y por supuesto que ante la eventualidad de la pretensión de entrar al país, serían obviamente detenidos en virtud de esta alerta”, indicó Durazo.

El ministro recordó también que México participa de “acuerdos internacionales” que le obligan a dar apoyo al recibir alertas como esta.

Religión Admirador de Jesucristo

Andrés Manuel López Obrador se definió como admirador de la obra de Jesucristo.

Cuestionamiento

El mandatario refirió que el lunes pasado una periodista le preguntó cuál es su religión.

A favor de los pobres

“Pues soy seguidor de Jesucristo porque defendía a los pobres y estaba a favor de los oprimidos, en esa religión, le decía, tenemos prohibido permitir la corrupción y en esa religión me prohíben los lujos y la fantochería; esto lo digo porque dicen que por esta religión no canto el Himno Nacional; pues eso no me lo prohíben”, dijo.

Invita a un bailongo

Por otro lado, López Obrador invitó a los mexicanos para que asistan al “bailongo” que hará el 1 de julio para celebrar su triunfo en las urnas.