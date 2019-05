Lío en puerta: recortarán becas del servicio social a pasantes de Medicina

Las medidas de austeridad aplicadas por la presidencia de Andrés Manuel López Obrador podrían generar un nuevo conflicto, pues ahora se recortarían a la mitad las becas del servicio social para pasantes de medicina y otras ramas del Sector Salud.



Como informó el Diario, a mediados de abril pasado médicos residentes de distintos hospitales e institutos de salud realizaron una protesta por la falta del pago de sus becas y de un bono sexenal que les adeudaba la Secretaría de Salud.



En algunos casos laboraban “bajo protesta” y en otros no laboraban hasta que las autoridades federales del sector llegaron a un acuerdo para cubrir los adeudos.



Hoy, en un trabajo editorial de Maribel Ramírez Coronel en “El Economista”, se señala que la Secretaría de Salud recortará a la mitad la cantidad de apoyos económicos para los pasantes de las profesiones para la salud, quienes están obligados a prestar su servicio social como requisito curricular imprescindible para obtener su título profesional.



“Son estudiantes que ya cursaron la carrera relacionada con medicina, y que para poder titularse deben prestar su servicio social en las unidades de primer nivel de atención, prioritariamente en las comunidades más pobres y alejadas”, explica la editorialista.



“Mano de obra barata”

“Y lo tienen que hacer aceptando una beca que puede ir de 600 a 3,600 pesos al mes dependiendo la carrera y el tipo de plaza elegido. Es decir, al igual que los residentes de especialidad, son mano de obra barata para el sistema de salud y en este caso sostienen gran parte del primer nivel de atención”.



Maribel Ramírez añade que ahora, por la austeridad marcada por la Secretaría de Hacienda que encabeza Carlos Urzúa, la Subsecretaría de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, encabezada por Asa Cristina Laurell, está anunciando a los gobiernos estatales un fuerte recorte a las becas para dichos pasantes.



A partir del próximo ciclo

Están llegando oficios a las secretarías estatales de Salud informando que para el ciclo que inicia en agosto próximo (que anualmente es el más fuerte) las becas para pasantes de servicio social se reducen a la mitad.



“La pregunta es: ¿si no habrá suficientes pasantes en servicio social, quién atenderá en los centros de salud y clínicas rurales? Porque si la causa es presupuestal se entiende que tampoco hay dinero para pagar suplentes”.



“Por otro lado, ¿qué harán las universidades para sacar adelante la titulación de esos profesionales de la salud?”

“Porque en la práctica si un estudiante de medicina o relacionadas no obtiene la beca de servicio social no logra plaza para ser pasante, y si no tiene plaza no se puede titular”, agrega.



Lo confirman en Guanajuato

Por su parte, en entrevista en Noticieros Enlace de Multimedios Radio, Daniel Díaz Martínez, titular de la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG), afirmó que la dependencia ya fue notificada por la administración federal sobre la reducción a la mitad de las becas que se otorgan a médicos y enfermeras que realizan su servicio social en unidades del Sector Salud.



Además, señaló que los campos clínicos también tendrán que reducirse a la mitad.



Una situación “preocupante”

“Es sumamente preocupante porque para todo profesionista es necesario que cumpla con su servicio social profesional para que puedan obtener su título, su cédula y posteriormente un trabajo”, añadió.



“Esos campos clínicos se reducen a la mitad, nosotros teníamos asignado un presupuesto de 12 millones de pesos para el personal en formación, y ahora solamente llegan 5 millones de pesos”, expresó.



Reacciones en las redes sociales

En las redes sociales no se hicieron esperar las primeras protestas por las medidas.

En Twitter, el usuario Juan Luis Mosqueda señala que los pasantes de medicina realizan un año de servicio social recibiendo un apoyo económico mínimo.

“Ahora, el gobierno 4T, decidió reducir a la mitad el presupuesto destinado a ese apoyo. Si, 6 meses es poco para resolver todo, pero si les está alcanzando para descomponer mucho”, agrega.

Según señala, lo que muestra en su mensaje es un fragmento de la comunicación enviada a los secretarios de Salud estatales para informarles del recorte en las becas.

Éctor Jaime, otro usuario de la red social, considera ilógico el recorte “de plazas” de servicio social en Enfermería y Medicina.

Por Aarón Montero B.