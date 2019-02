Llama la Arquidiócesis a denunciar abusos contra menores

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La Arquidiócesis de México llamó a los católicos del país a sumar fuerza con la Iglesia y denunciar cualquier tipo de abuso contra niños para evitar la impunidad y dar pasos firmes contra la pederastia clerical.

A través del editorial “Cero impunidad en los abusos”, publicado en el semanario Desde la Fe, la Iglesia católica afirmó que este problema obliga a actuar con firmeza.

Pide actuar en unión y comunión

“Es un momento determinante para actuar en unión y comunión, por lo que a nuestros fieles les pedimos su apoyo denunciando estos crímenes”.

El objetivo, según dijo, es dar pasos efectivos para ser fieles a la misión recibida, para decir no a la impunidad y para evitar todo abuso en cualquier nivel y en cualquier ámbito.

“Sobre todo en lo que se refiere a nuestros niños y jóvenes”.

Tema que duele y avergüenza

El artículo retoma las palabras del secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Alfonso Miranda Guardiola:

“Los abusos representan un tema que nos duele y avergüenza y constituyen una situación ante la cual la Iglesia alza la voz para exigir justicia, sobre todo cuando se cometen a la sombra de una investidura eclesiástica”.

Ofrece actuar con determinación

La Arquidiócesis, encabezada por el cardenal Carlos Aguiar Retes, aseguró que actuará con determinación: “nuestro deber primero e irrenunciable es con las víctimas, y sabemos que si esta batalla parte desde la escucha y la atención a quienes sufren este mal, los resultados serán mejores”.

Se enfatizó en que la pederastia, más allá de ser un mal que golpea la credibilidad de la Iglesia, es un mal que se repite en otros ámbitos.

Riesgo de actuar de forma unilateral

“Por lo mismo debemos atacarlo como una comunidad unidad; de otra forma, todo esfuerzo unilateral podría ser objeto de sospecha o menosprecio”.

El texto refirió que hoy culmina el Encuentro de Protección de Menores convocado por el papa Francisco en el Vaticano, donde se habló sobre pederastia, reunió en Roma a obispos y expertos de todo el mundo y sienta un importante precedente para evitar y erradicar este grave flagelo.

Homilía dominical

Te puede interesar: Clausura el Papa la cumbre sobre prevención de abusos sexuales

Al presidir la homilía dominical en sustitución del cardenal Carlos Aguiar Retes, quien se encuentra en el Vaticano, el canónigo de la Basílica de Guadalupe, Jorge Antonio Palencia Ramírez, comentó que en esta época de “transformaciones famosas”, lo que los mexicanos católicos deben hacer es empezar por uno mismo, cambiar su vida a través del perdón y evitar las venganzas.

Invitó a los feligreses reunidos en la Basílica de Guadalupe a no enseñar a los niños a ser vengativos ni rencorosos, porque ese no es el camino cristiano para lograr armonía.

“Decimos, el que me la hace la paga… eso no está bien”

“Decimos, el que me la hace la paga, sí este me hizo una jugada se la voy a cobrar el doble, y es triste que los padres, madres, hermanos enseñen así a los niños, que no se dejen, que llegará el momento de cobrar más duro cualquier acción, eso no está bien”.

En sus oraciones, el canónigo elevó una súplica por el papa Francisco y por el arzobispo Aguiar Retes, quien se encuentra en Roma como parte del Encuentro de Protección de Menores para hablar sobre la pederastia en la Iglesia católica.