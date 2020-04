Llama la Iglesia católica a tener esperanza ante la pandemia del Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- La Iglesia católica pidió a los fieles tener esperanza pese al difícil panorama de cientos de muertos al día por la pandemia del Covid-19 en algunos países, con féretros en las calles, soledad y vacío abrumadores, así como familias agobiadas por el confinamiento.



"Vivimos tiempos difíciles y tempestuosos. La pandemia del Covid-19 trastoca severamente nuestras vidas. Es impactante ver cómo afecta al mundo entero", publicó el semanario Desde la Fe.

"La lentitud con la que actúan algunos líderes de naciones preocupa a los habitantes, sobre todo por el 'huracán de la devastación económica' después de la pandemia", señala el artículo titulado "¡Ten esperanza!".

Oscuro panorama econòmico

La Arquidiócesis, encabezada por el cardenal Carlos Aguiar Retes, enfatiza que los microempresarios afrontan dificultades económicas para pagar el salario a sus empleados.

"A la par de los fallecimientos y los miles de contagios se construyen otras tantas historias de tristeza de quienes se enfrentan a un panorama económico muy oscuro", apuntó.

El texto recordó la bendición Urbi et Orbi del papa Francisco del pasado 27 de marzo, con un mensaje en el que cita al Evangelio: "'¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe?'. El comienzo de la fe es saber que necesitamos la salvación. No somos autosuficientes; solos nos hundimos”.

En este Domingo de Ramos, cuando se celebra la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, el artículo recordó que el Hijo de Dios nos acompaña en la vida y Él es el salvador del mundo.

Afirma que saldremos adelante juntos

"Saldremos adelante en esta barca, que es la Iglesia. Saldremos juntos, porque Jesús va con nosotros, porque nos acompañan también personas buenas".



"Este es tiempo para hacer a un lado las diferencias, unirnos y aprovechar esta oportunidad para crecer en la fe, como seres humanos, como familia y sociedad", concluyó.

