Llamado a no mal gastar aguinaldos

Condusef publica recomendaciones para estas fechas

CIUDAD DE MÉXCO (Notimex).— Llegó diciembre, y con ello las fiestas navideñas y la entrega del aguinaldo, por ello la Condusef recuerda hacer un uso inteligente de esa gratificación y aprovecharla al máximo.

Explica que al recibir el aguinaldo es importante elaborar un presupuesto, para así conocer la capacidad de pago y establecer un límite en las compras que se realizan en esta época, a fin de no comprometer los ingresos del futuro.

El organismo también recomienda pagar deudas de corto plazo, por ejemplo las de la tarjeta de crédito, invertir una parte de los recursos en un instrumento. O bien, destinar una parte al ahorro, de esta forma se podrá hacer frente a un imprevisto, pagar compromisos financieros de inicio de año o evitar la llamada “cuesta de enero”; o si se prefiere realizar una aportación voluntaria a la Afore.

Precisa que si se tiene pensado comprar algún producto es importante comparar precios, así como evitar las compras impulsivas.

Piden precaución

Los comercios que actúan en nombre y a cuenta de algún banco podrían ser sitios para cometer fraudes financieros, por lo que deben tomarse precauciones, señaló la Condusef a los mexicanos.

Recomendó a los usuarios no entregar NIP escrito al cajero, teclearlo de manera personal, no perder de vista la tarjeta durante la operación, exigir el comprobante de la operación y verificar que el operador no emita un duplicado de comprobante.

De acuerdo con la Condusef, el comercio no puede obligar a adquirir algún producto para hacer la operación bancaria, sólo la institución financiera puede cobrar comisiones por la operación que se realice.

