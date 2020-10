Llaman a reinventar negocios

Aconsejan usar el sentido común ante la pandemia

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Para enfrentar la crisis económica y la nueva realidad por la crisis sanitaria, directivos de empresas aseguraron que lo mejor es reinventarse, evolucionar y adaptarse .

Durante la conferencia “La industria del Conocimiento frente a la nueva realidad”, que organizaron la Universidad Iberoamericana e Ibero Consultores Estratégicos, expertos coincidieron en que ahora es tiempo de adaptación.

El director general de la Red de Carreteras de Occidente, Demetrio Sodi Cortés, dijo que, aunque México ha fallado en la aplicación de medidas contracíclicas para estos tiempos complicados, tiene ventajas como su gran frontera con Estados Unidos, el tamaño de la economía, los tratados comerciales y el acceso a océanos.

“Con el T-MEC la economía mexicana puede ser más atractiva para las inversiones” apuntó el directivo.

El director de Grupo Hotelero Santa Fe, Francisco Medina Elizalde, aconsejó que, a pesar de la incertidumbre que ha generado la pandemia, los empresarios deben mantenerse atentos a los cambios y, ante ellos, usar su sentido común.

“Es como si una carrera de 100 metros se convirtió en triatlón y ahora es pentatlón. Pero no hay que bajar la guardia, ser constante, ordenado, disciplinado, creativo e innovador y estar al pendiente de los cambios que se generan, y usar el sentido común, pero hay que salir adelante", recomendó el dirigente hotelero durante su participación.

Para Cuéllar, la empatía en el servicio al cliente son formas de adaptarse al ambiente de incertidumbre.

"El servicio debe ser de los principales objetivos de los organizaciones a clientes internos y externos porque, en general, la gente está nerviosa, sensible y susceptible y tenemos que estar conscientes de esto. Pero todos tenemos en común que queremos salir delante", evaluó.

El mediano plazo "no será nada fácil", consideró Humphrey, pero tiene que ayudar a los empresarios a ser más fuertes, aprender de un momento en el que no necesariamente se tienen todas las respuestas y en el que los proyectos tendrán que modificarse constantemente. "Te tienes que adaptar, tienes que formar nuevas formas de ingreso, tienes que ser mucho más creativo, adelantar proyectos que no hayas priorizado... Te tienes que adaptar", dijo.