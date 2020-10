Llaman tacaño a Ricardo Salinas Pliego al compartir sus gastos por Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de sus redes sociales, el empresario Ricardo Salinas Pliego comentó que gastó 1,300 pesos en medicamentos para atenderse de Covid-19.

Explicó que le han preguntado mucho sobre el tratamiento que utilizó para el coronavirus, pero se negó a compartir su receta: "por respeto y seguridad".

Me han preguntado mucho por lo que tomé como tratamiento para el #COVID19. La receta por respeto y seguridad para todos no la compartiré, el costo de las medicinas sí:



Ya pregunté y fueron $1,300 pesos y no, no fui a ningún hospital. #FelizSabado 👍🏼