Llega a los diputados el dictamen para uso recreativo de marihuana

CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara de Diputados recibió la minuta del Senado con la iniciativa que permite el uso lúdico de la marihuana y se turnó a las comisiones unidas de Justicia y Salud para su eventual aprobación, con opinión de las comisiones de Derechos Humanos y de Presupuesto y Cuenta Pública.

El pasado jueves el Senado aprobó el dictamen con el que se amplía de 5 a 28 gramos la posesión para autoconsumo, es decir, despenalizada y que no amerita sanción; de entre 28 y 200 gramos se convierte en posesión simple y amerita sanciones administrativas o multas.

De 201 gramos a 28 kilos se le considera posesión para narcomenudeo y de 28 kilos en adelante se considerará narcotráfico.

"Posesión simple implica 28 gramos, cuando pasas de 200 gramos y hasta antes de 28 kilos es narcomenudeo, lo regula la Ley de Salud y pasando de los 28 kilos, regresarías al Código Penal Federal y sería narcotráfico", señala.

Dado que ya existe un ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia que mandató al Congreso de la Unión para legislar sobre la materia antes del 15 de diciembre, la despenalización de la marihuana sería inmediata.

Esto significa que las autoridades de los estados tendrán que actualizarse y que los policías no podrán multar, detener o sancionar a una persona que sea detenida en posesión de hasta 28 gramos de marihuana.

"Las penas previstas no se aplicarán a personas responsables de menores de edad, que no puedan comprender su conducta o no tengan la capacidad de resistir al agente cuando esto sea con motivo de la protección de la salud".