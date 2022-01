Lleva su celular a reparar; rompe en llanto al enterarse que sus hijos no le llaman

La triste historia de una anciana ha causado conmoción; el emotivo desenlace de este relato es lo que la ha hecho viral.

MÉXICO.— Una mujer de la tercera edad ha conmovido a internautas, luego de que se difundiera un vídeo en el que se detalla su triste historia, pero con un final feliz e incluso una enseñanza a la que usuarios de redes han reaccionado hasta convertir la grabación en viral.

Lleva su celular a reparar, pero son sus hijos quienes no le llaman

En la grabación de poco más de tres minutos, se muestra a la ancianita cuando acude a un negocio en el que espera le pueda reparar su celular, pues piensa que se ha echado a perder al percatarse que no recibe llamadas. De igual modo la mujer se muestra preocupada porque señala que hace un año que su celular no suena.

"Es que tengo un año que mis hijos no me contestan y digo, ¿qué pasa es que el celular no sirve? ¿Cómo no me iban a hablar mis hijos", comentó la mujer al técnico, quien al revisar el teléfono le indicó que la reparación le costará 500 pesos.

Debido a que la señora no contaba con aquella cantidad, decide retirarse, sin embargo, mientras sollozaba, otro vendedor decide brindarle su ayuda, por lo que el joven procede a revisar el celular, al ver lo afligida que se encontraba, él se compromete a componerlo sin cobrarle.

No obstante, cuando empieza a revisarlo descubre que el problema no es el aparato, sino una "falla" mayor que quizás no podría reparar.

Le pone fin a la falta de comunicación entre la mujer y sus hijos

El joven quien confirmó que el dispositivo funciona correctamente decidió solucionar "la falla" que la señora creyó estaba afectando la comunicación con sus hijos, es por ello sin darle vueltas al asunto decidió llamar a uno de los hijos de la mujer.

Tras ser contestada la llamada, el técnico le explica al familiar de la mujer quién es, posteriormente, le indica que "ella lo único que quiere es hablar con él y sus hermanos". Antes de finalizar la llamada lo cuestiona sobre si pudieran comunicarse con ella: "No sé si pueda hacerle ese milagro"...

Días después la mujer de la tercera edad regresa al local, acompañada de su hijo. El joven no le revela a la ancianita que habló con el hombre que la acompañaba, prefirió decirle una mentira para no romperle el corazón, por lo que en el clip se puede escuchar cuando éstele indica: "que no entraban las llamadas".

Tras compartirse en vídeo en internet, este se ha llenado de comentarios y reacciones de usuarios, quienes recriminaron el abandono hacia la ancianita, quien como se mencionó, lleva un año esperando la llamada de sus hijos.