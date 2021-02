Llueven críticas y memes a Patricia Armendáriz en medio de su duelo

El nombre de la empresaria Patricia Armendáriz se hizo tendencia la tarde de este lunes, luego de que compartiera el sensible fallecimiento de su asistente Alfredo Serratos.

“Se acaba de ir mi asistente de toda la vida. Alfredo Serratos. Víctima de Covid . Lo voy a extrañar siempre. Pero mi aprendizaje fue que la base de la pirámide tiene la autoestima por los suelos . Se sintió mal y no me pidió nada . Estemos pendientes de nuestra gente”, escribió la también consejera de Grupo Financiero Banorte.

No obstante, los internautas se volcaron en críticas ante la elección de palabras de Patricia Armendáriz, conocida también por su participación en el programa “Shark Tank México”, debido a que consideraron como una falta de sensibilidad el que considere que su empleado decidió callar su enfermedad “por falta de autoestima”.

Al respecto, el diputado por San Luis Potosí Pedro “El Mijis” Carrizales se unió a las críticas expresando que lamentaba la pérdida humana, “tanto como lamento este comentario” y le recordó a la empresaria su situación de privilegio.

Lamento la pérdida de Alfredo, tanto como lamento este comentario. Las conclusiones a las que llegas desde la cima de tu “pirámide”, están fuera de la realidad. Lastima que tu caridad no pudo llegar a tiempo a su vida; lo que ves como poco autoestima, se llama desconfianza✌🏽😥 https://t.co/K4KLLXqZyb

Por su parte, la experta en finanzas no tardó en responder a sus detractores y agradecer a quienes le externaron su solidaridad:

“ Muchísimas gracias por su solidaridad ante la pérdida de mi amigo y protector Alfredo Serratos . Mi conclusión es que no dijo lo mal que se sentia porque sabía que lo íbamos a hospitalizar. O que tenía diabetes y le dio un paro. QEPD”.

Sin embargo, la ola de críticas y memes al respecto continúo, a pesar que de Armendáriz intentó explicar cuál era la verdadera intención detrás de su comentario.

desviaron la interpretación de mi comentario. Quise entender por qué mi asistente no me dijo que estaba tan mal. Tengo un médico de planta atendiendo a toda mi oficina en sus problemas de Covid y tampoco le dijo nada. Mi interpretación era que “no me quería molestar”