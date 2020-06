Lluvia de críticas a Jhon Ackerman por un tuit

El académico John Ackerman publicó un mensaje en Twitter que causó un gran revuelo porque comparó a los sicarios que participaron en el atentado en contra de Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, con los periodistas.

El integrante del Comité Técnico del Instituto Nacional Electoral (INE) compartió la grabación en donde se ve cómo se organizaron los criminales y escribió, “Este video demuestra que el ataque contra de Omar García Harfuch fue una acción coordinada del crimen organizado en contra del gobierno de Claudia Sheinbaum y la 4T”.

Y luego continuó con la polémica oración, “Los sicarios del narco son la contracara del sicariato mediático. Buscan desestabilizar a toda costa”.

Las reacciones a su mensaje llegaron rápidamente, por ejemplo, la periodista Karla Casillas le respondió por la red social.

“Mira John Ackerman, dejando de lado que eres incapaz de articular bien tu idea, lo que dices es tremendamente irresponsable, peligroso, miserable, descabellado, absurdo, estúpido, disparatado, desatinado y falso; lo que me hace pensar que estás perdiendo la cabeza. Háztelo ver.

El escritor David Miklos también fue duro contra el académico: “Dice John Ackerman que ‘los sicarios del narco son la contracara del sicariato mediático’. Es decir, iguala a periodistas con criminales. Y se lo endilga todo a una ‘oposición desesperada’. Qué nulidad intelectual; eso sí, muy orgánica. Irresponsable hecho y derecho”.

La cuenta de Twitter del Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), externó su preocupación por el comentario Ackerman, sobre todo en un país donde se comenten varios asesinatos de periodistas.

“El CPJ expresa su profunda preocupación por cualquier caracterización de las y los periodistas mexicanos como ‘sicarios’. México es uno de los países más violentos para la prensa al nivel mundial”.

Además, otros periodistas también criticaron al esposo de Irma Eréndira Sandoval, quien es titular de la Secretaría de la Función Pública, como Pascal Beltrán del Río, director editorial de Excélsior, quien escribió en su cuenta de Twitter: Tú no eres periodista. Jamás has pisado una redacción. Al comparar al periodismo con el sicariato, has mostrado tu desprecio por este oficio.

Además, otros usuarios también le expresaron sus comentarios. Como el economista @ArturoDammArnal quien escribió: “Muy irresponsable equiparar la crítica periodística, parte esencial de la democracia, con las actividades delictivas de los sicarios. ¡Irresponsable!”.

Igualmente @Yamylove70 lo criticó duramente.

“Otro mitómano, cree que todos atentan contra la 4T, más bien es gracias a los chistes del mesías, eso de abrazos no balazos, ya váyase a su país y deje de opinar. Corrupto, mejor explique sobre su enriquecimiento”.

Reacciones a críticas

Luego de generar esas reacciones, Ackerman realizó otra publicación donde aclaró que no se refería a los periodistas críticos, “No se confundan. Los ‘sicarios mediáticos’ no son ‘periodistas críticos de la 4T’. ¿En qué cabeza cabe? Yo mismo soy periodista y respeto y defenderé la profesión hasta el final. Pero hay quienes se dedican a la calumnia y la desinformación.

El investigador de la UNAM continuó, “Y esta irresponsable práctica sí mata. Es una práctica que pone en riesgo miles de vidas, al llamar a ‘no hacerle caso’ a las autoridades sanitarias o al exhibir el domicilio de una destacada funcionaria que encabeza la lucha contra la corrupción, por ejemplo”.

Finalmente expresó, “Estas acciones temerarias desde los medios amenazan la integridad de las instituciones democráticas de la misma manera que el abominable atentado contra Omar García Harfuch. Buscan intimidar a funcionarios comprometidos con su labor y desestabilizar la 4T. Pero no pasarán”.

Los señalamientos se dan luego de que John Ackerman y su esposa, Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública, fueran señalados en un reportaje de Carlos Loret de Mola difundido por el sitio Latin Us de comprar cinco propiedades inmobiliarias en solo nueve años, ambos con salarios de investigadores universitarios.

John Ackerman con su esposa, Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública.- Foto de debate.com.mx

La publicación molestó a John Ackerman quien dijo que iba a proceder legalmente en contra de Loret y lo acusó de ponerlo en riesgo, “Loret calumnia a mi esposa y un servidor, divulga datos falsos y confidenciales, invade nuestra privacidad y pone en riesgo la integridad física de toda nuestra familia”.