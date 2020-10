"Lo llevó a inscribir a la escuela y no volví a verlo", la acusación de una madre

TOLUCA.- "Tuve que vivir con mi agresor porque no tenía dinero o medios para solventar mis gastos, quien ahora no me deja ver a mi hijo", relató Alma después de que regresó de una estancia posdoctoral en la Universidad de Missouri en Kansas City, pues el padre del niño interpuso demanda para obtener la custodia del menor, por lo que la investigadora pide el apoyo del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar.

Alma Valenzuela García, al viajar a Estados Unidos de Norteamérica para hacer su estancia posdoctoral, afirmó que se llevó a su hijo con ella. "Nico y yo siempre hemos sido muy unidos".

Hace dos meses, el 30 de julio del 2020, su padre, un doctor Investigador de UAEM-UNAM y miembro del SIN -Sistema Nacional de Investigadores, "me pidió que se lo dejara venir a México para inscribirlo a la escuela y yo accedí con el entendido que volvería al lado de mi hijo cuando regresara dos meses después", relató la doctora en Ciencias de la Ingeniería.

Una demanda que no vio llegar

No obstante, el 9 de septiembre, sin conocimiento de Alma, "el padre de mi hijo interpuso una demanda en mi contra para obtener la custodia total de nuestro hijo, cabe señalar que lo hizo a mis espaldas, con ayuda y asesoría de un amigo suyo que es Juez Familiar de un municipio del Estado de México.

Dos días antes de mi regreso a México, el doctor Vilchis me llamó por teléfono para informarme acerca de la demanda y que no me devolvería a mi hijo".

"Regresé de USA el primero de octubre del 2020 y desde entonces no me ha dejado ver a mi hijo. Acudí al Juzgado primero de lo Familiar en Toluca Estado de México para obtener el expediente 608/2020, el cual tiene muchas irregularidades y muchos puntos totalmente falsos. Cabe señalar que estoy en una ciudad donde no cuento con familiares ni con amigos", dijo Alma Valenzuela, quien además hoy no tiene empleo.

Lo acusa de violencia

La especialista indicó que decidió terminar su relación con el doctor Vilchis "porque cometió violencia física en mi contra, en frente de mi hijo cuando vivía en su casa, además de violencia sicológica y económica en siete años de relación. A pesar de todo ello, he tenido un trato cordial con el doctor Vilchis por el bien psicológico de Nico y jamás le he negado el derecho de verlo y convivir con su hijo.

"He ido a tocar a su casa y me dí cuenta que se cambió de domicilio a un fraccionamiento de acceso controlado, al que no puedo entrar. El académico, miembro del SIN del Conacyt, "no me deja ver ni hablar con mi hijo pues me dice que él tiene la custodia.

"Yo jamás fui notificada de nada, nunca me acusaron, mi error fue permitir que mi hijo regresara antes para inscribirse a la escuela.

"Estoy desesperada y me siento muy frustrada, pues no es justo que un juez asesore y ayude a su amigo y puedan torcer la ley para robarme a mi hijo. Esto es totalmente un vil acto de corrupción y violencia hacia mi persona porque me están separando de mi hijo, también es un acto de violencia hacia el niño de 10 años pues no están respetando el derecho de un menor a vivir con su madre", aseveró y señaló que teme por su integridad física y la de su hijo.