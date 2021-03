Lo que sabemos de Nicole, la niña hallada muerta en la maleza en Hidalgo

PACHUCA.- A 12 días de la desaparición de Nicole Santos Palafox, de siete años, en Tizayuca, autoridades estatales confirmaron que el cuerpo localizado en la presa del Manantial el pasado miércoles corresponde a la menor de edad, quien fue privada de la vida por asfixia.

De acuerdo con el comisionado de búsqueda de personas en Hidalgo, Abel Llanos, vecinos de la zona alertaron el miércoles que, en un paraje cercano a la colonia Rancho Don Antonio, donde habita la familia de Nicole, se localizaba una persona sin vida.

El cadáver estaba irreconocible

Precisó que los agentes que participan en el operativo se trasladaron al lugar donde, en medio de la maleza, estaba el cadáver de una niña; sin embargo, las condiciones en el que fue localizado impedían reconocer la identidad.

Las pruebas de genética que confirmaron que se trataba de Nicole; de igual modo se determinó la causa de muerte: por asfixia.

Cuando Nicole desapareció

El 2 de marzo se reportó la desaparición de la niña de 12 años. De acuerdo con sus padres Cecilia Palafox y Jorge Santos, alrededor de las 20:00 horas la niña les pidió permiso para salir a jugar en su bicicleta en el interior de la colonia y ya no regresó.

Por ello, familiares y vecinos iniciaron la búsqueda y, tras la denuncia de no localización, se montó un operativo.

Durante varios días fue peinada la zona y el miércoles que se encontró el cadáver, los padres de Nicole fueron citados en la Fiscalía General de Justicia local para realizarles una prueba de ADN.

Detienen a un implicado en la muerte de Nicole

El funcionario indicó que, por este caso, está detenido un hombre identificado con las iniciales M.A.H.P, quien ya fue vinculado a procesos en la audiencia que ayer se realizó en los juzgados de Control, en Pachuca.

Con ello, toma fuerza la versión que señala que el presunto responsable era vecino de la víctima.

Se desactiva la #AlwertaAmberMX de Nicole Santos Palafox, ya fue localizada. Muchas gracias por tu colaboración. pic.twitter.com/KGV0Za0wn7 — Fiscalía General QR (@FGEQuintanaRoo) March 14, 2021

Asimismo, el comisionado de búsqueda destacó que la niña tenía al menos cinco días de haber sido asesinada y destacó que Tizayuca, al igual que Pachuca, Mineral de la Reforma y Tulancingo, registran el mayor número de reporte de no localización.

En Hidalgo, de junio de 2019 al 12 de marzo de este año se cuenta con 322 personas reportadas como no localizadas; de éstas, 221 han sido encontradas.

Abel Llanos aseveró que en su mayoría son personas que se van por su propia voluntad y corresponde a jóvenes del sexo masculino, entre 15 y 25 años de edad. Por la mañana de este sábado, familiares y amigos de los Santos Palafox realizaron una manifestación afuera de los juzgados, donde el presunto responsable del crimen fue vinculado a proceso y se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Por su parte, el padre de Nicole, Jorge Santos, externó que se encuentra fuerte y por esa razón exige justicia.

¡Las niñas no se tocan, no se matan!

La indignación no se acaba en las desaparecidas. A las asesinadas se sumó Nicole, a Mariana, a Fabiola, a Alondra.

El grito retumbó en el Valle del Mezquital: "¡Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan!".

Era el mediodía y cientos de personas recorrían las calles de Atitalaquia, Tlaxcoapan y Tlahuelilpan en el Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo.

Con un grito de rabia exigían justicia, mientras resaltaban en su caminar:

"Ellas no murieron, a ellas las mataron". En la zona sur de Hidalgo los pobladores salieron a la calles, por sus muertas y por sus desaparecidas, en la marcha que denominaron Mujer Águila. A pie, en motocicleta, camionetas o a caballo, los vecinos de esta región, con carteles y fotografías de mujeres, niñas y hombres que han sido asesinadas o que se encuentran sin ser localizados, como Fernando Daniel Solís, exigieron justicia.

Ante la mirada de quienes no pudieron salir a la calle, pero que se solidarizaban con ellos, con gritos de ánimo o con la entrega de agua, la marcha, la cual inició en Atitalaquia, recorrió las calles de este lugar hasta llegar a Tlahuelilpan, lugar de origen de Mariana Zavala.

A la joven Zavala se le recuerda como uno de los feminicidios que estremecieron la región. Aún no terminaban de llorar por ella y ya se llora por Nicole, la pequeña de 7 años a quien, luego de salir a jugar afuera de su domicilio en Tizayuca, se le perdió su rastro.

La exigencia que más se escuchó en la marcha fue por justicia, y la de: "Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan".

El sonido de un altavoz presidía el coro de: "¡Nicole vive, vive!", "¡Justicia para Mariana!" y "¡Fernando, esta es tu lucha!"

La marcha culminó con la inauguración de una serie de murales alusivos a la lucha feminista, a la violencia contra las mujeres y a la exigencia de justicia. De fondo, la canción que se ha convertido en un himno que resuena fuerte: "¡Nos queremos vivas!, ¡que caiga con fuerza el feminicida!"