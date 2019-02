Logran vender a “La Bestia”

Primera subasta del gobierno llena las expectativas

CIUDAD DE MÉXICO (EFE y Notimex).— El gobierno federal subastó ayer más de 100 vehículos oficiales que fueron utilizados en anteriores administraciones para hacerse de recursos para diversos programas y crear la Guardia Nacional.

La oferta de autos que fueron utilizados por el extinto Estado Mayor Presidencial (EMP) ocurrió en el aeropuerto de Santa Lucía, en el Estado de México.

En la primera subasta a martillo del día, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), organismo coordinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), puso en venta una camioneta Tahoe modelo 2013 en 220,000 pesos. Con paleta en mano y gritos para lanzar la que ellos creían era una mejor opción económica, los ofertantes se hicieron de los más de 100 vehículos, unos sin protección y otros con blindaje.

Para los potenciales compradores hubo variedad, desde autos de lujo, camionetas blindadas y semiblindadas, vehículos compactos, motocicletas, camiones, tractocamiones, autobuses y hasta varios remolques.

Con precios de salida de 120,000 pesos, los interesados lanzaron sus propuestas aumentándolas en 10,000 pesos y ya cerca del precio final bajaron a 5,000 pesos.

En una primera oferta, el SAE sacó un lote de vehículos blindados que debido a su alto costo, en promedio más de 550,000 pesos, fue ignorada por los compradores, en espera de una segunda vuelta y que puede quedar desierta. Fue hasta la siguiente ronda cuando el vehículo más caro de la subasta, un Audi A8 W12 modelo 2012 conocido como “La Bestia” y con nivel de blindaje 6, se vendió en 1.99 millones de pesos a un empresario de Nuevo León que se dedica a la seguridad, aunque su precio de salida era de 2 millones de pesos.

Para hacer atractiva su venta, en la subasta se explicó que en el citado vehículo fueron trasladados 65 jefes de Estado, entre ellos el rey Felipe de España y su esposa, Letizia.

El viernes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que “todo se va a subastar, porque necesitamos recursos para programas de bienestar y para la creación de la Guardia Nacional”.

El precio de salida de las 218 unidades fue de casi 57 millones de pesos, logrando recaudar la meta de 100 millones de pesos.

De las casi 700 personas que se inscribieron a la subasta, unas 350 asistieron al primer día, quienes compraron las bases en 100 pesos.

Hoy se subastará el resto de los 218 vehículos que pusieron a la venta este fin de semana, en un horario de doce a tres de la tarde. En abril habrá otra subasta, pero será de 54 aeronaves, aviones y helicópteros. Luego se ofrecerán 66 autos de lujo hallados en un almacén.

Alegría por la subasta

El director general del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, Ricardo Rodríguez Vargas, expresó su alegría por la respuesta de la ciudadanía en esta primera puja.

“Tuvimos una venta extraordinaria, no solo en el número de participantes, sino también en los montos registrados por 218 lotes. Los recursos obtenidos serán dirigidos a la Tesorería de la Federación”, aclaró, entrevistado en la terminal aérea de Santa Lucía.

Asimismo, el funcionario federal apuntó que los autos que no se adquirieron en la primera jornada volverán a ser subastados hasta que se vendan por un menor precio, ya que la normativa señala que se puede bajar 5%, 10% o 15% el precio de salida, de tal manera de que tengan un destino al final.

“Es normal que algunas unidades no se hayan vendido (…) pero la experiencia nos dice que en las siguientes se venden, no hay problema, no pasa nada, los vendemos en un precio menor”, subrayó.