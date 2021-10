López- Gatell, con polémicas declaraciones y sin asistir a comparecencia

"Idea del cubrebocas se convirtió en instrumento de egoístas": López-Gatell

MÉXICO.- El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, aseguró que en el marco de la pandemia de Covid-19 en el país, el uso del cubrebocas se convirtió en un instrumento por medio del cual personas egoístas culpaban a los demás de los contagios, en lugar de que este sirviera como "un instrumento de conexión social, para protegernos los unos a los otros".

Estos comentarios fueron dichos por Hugo López-Gatell en el marco de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo, durante la charla "La solidaridad en la pandemia", en la que compartió las lecciones que México aprendió durante la emergencia sanitaria.

"Dilema falso" sobre el uso de cubrebocas

El responsable de la estrategia contra el coronavirus, hizo referencia a la responsabilidad de los exsecretarios de Salud en los daños al sistema sanitario y también a temas como la identificación del deteriorado estado de salud de la población y la desigualdad social. También habló del "dilema falso" respecto al uso del cubrebocas e hizo una comparativa entre que debió ser usado como "instrumento de conexión social, para protegernos los unos a los otros"; sin embargo, se convirtió en el instrumento con que las personas egoístas y los grupos sociales egoístas, trataban de echarle la culpa a los demás" pues al no usarlo o usarlo mal podrían contaminar a los demás. Así lo expresó textualmente el subsecretario de Salud:

"Recordarán el dilema falso inducido respecto al cubrebocas. No quisiera enfatizar esto una vez más, pero la idea del cubrebocas se convirtió en el instrumento con que las personas egoístas y los grupos sociales egoístas, trataban de echarle la culpa a los demás.

"El enemigo número 1 de México", le dicen a López-Gatell

"Que se ponga el cubrebocas porque si no, me contaminará a mí y a mi familia y a mi pequeño universo, cuando en términos técnicos, si hubiéramos pensado en el cubrebocas como un instrumento de conexión social, para protegernos los unos a los otros, hubiéramos tenido mejores resultados". Al respecto, no se hicieron esperar las reacciones de los internautas a favor y en contra de López-Gatell, a quien una usuaria de Twitter llamó "el enemigo número uno de México", mientras que otros lo señalaron por crear universos alternos respecto a la situación del Covid-19 en México.

El 13 de octubre se aplicaron 857 mil 124 dosis de vacunas contra #COVID19. Hasta este día, en México suman 109 millones 804 mil 303 dosis suministradas. La efectividad del Plan Nacional de Vacunación nos prepara ante la temporada invernal. pic.twitter.com/tYCd9aFGus — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) October 14, 2021

López-Gatell no llegó a su comparecencia

En el Senado de la República inició la comparecencia del secretario de Salud, Jorge Alcocer, así como del titular del INSABI, Juan Antonio Ferrer, sin la presencia del subsecretario de Salud y encargado de la estrategia del combate a la pandemia del Covid-19, Hugo López-Gatell, como demandaba la oposición.

El presidente de la Comisión de Salud, Américo Villarreal, dio lectura a un resolutivo de la Junta de Coordinación Política donde, aseguró, se determinó citar sólo a comparecer al secretario de Salud y al director general del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).

Ante la Comisión de Salud del Senado, Jorge Alcocer, inició su exposición ante los legisladores donde destacó el trabajo del gobierno federal frente a la pandemia de coronavirus y dijo que gracias a la estrategia emprendida en materia de vacunación se han logrado 11 semanas de descenso sostenido en la pandemia.

Dijo que el IMSS ha reconvertido durante la pandemia más de 20 mil camas para la atención de pacientes con Covid-19.

"Esto lo enfatizo porque hoy la salud en México no está fragmentada, está en vías de integración a través de estas acciones y pronto se darán las bases para ya no hablar del IMSS, del ISSSTE o de la atención en tal o cual institución, sino de una sola va a regir la salud de los mexicanos". Destacó que durante la pandemia no se ha abandonado el fortalecimiento a la atención médica durante el Covid-19, ya que se ha reforzado la atención médica primaria, con más de 70 mil consultas médicas con 240 unidades móviles, 400 mil acciones de prevención y promoción de la Salud.