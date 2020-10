López-Gatell espera que rebrotes de Covid ocurran de manera parcial

CIUDAD DE MÉXICO.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, confía en que en caso de que México tenga un rebrote por Covid-19 ocurra de manera parcial, en diversas entidades federativas y no sea necesario aplicar de nuevo un confinamiento.

"Esperemos que no. Lo ideal es que no haya rebrote o que si hay, se dé de manera parcial, en algunas entidades. Lo deseable es que no ocurra en ninguna, en esencia el uso de semáforo de riesgo covid es eso, un mecanismo para estimar el riesgo que presentan las personas de tener infección, de propagaciones locales y la orientación de las autoridades sanitarias estatales".