López-Gatell explica las Medidas de Seguridad Sanitaria por el Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la emergencia nacional por el coronavirus, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, detalló las Medidas de Seguridad Sanitaria.

"Una vez terminada la suspensión de actividades, las secretarías de Salud, Economía y del Trabajo emitirán lineamientos para un regreso escalonado", explicó.

La Jornada Nacional de Sana Distancia finalizará el próximo 30 de abril, tras declararse ayer emergencia de fuerza mayor por el virus.

Durante la conferencia mañanera de hoy, el subsecretario lamentó que algunas personas han cometido actos discriminatorios contra otros por creer que han contraído el virus.

“Pasados los 30 días tendremos una liberación calculada y razonable de la actividad social y económica”, mencionó.

López-Gatell precisó las actividades esenciales para el país que no pararán durante la emergencia sanitaria, pero que sí deberán aplicar acciones de sana distancia.

En la vida diaria no somos conscientes de lo que necesitamos porque lo damos de hecho, los alimentos llegan a un punto de venta, estamos protegidos por seguridad pública, por ejemplo"

"Hay actividades que no pueden parar, pero tendrán que seguir medidas preventivas para que no haya contagios del nuevo coronavirus", dijo.

Las actividades esenciales son todas las incluidas en la rama médica, paramédica, administrativa y en todo el sector público.

Igualmente las involucradas en la seguridad pública y defensa de la soberanía nacional, así como la actividad legislativa.

También los sectores que involucran actividades económicas del sector financiero, recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, generación de agua potable y producción agrícola.

Asimismo, supermercados, abarrotes y venta de alimentos preparados, transporte público y de carga, productos limpieza, servicios de mensajería, guardias privados, estancias infantiles, centros de atención para mujeres víctimas de violencia, telecomunicaciones y servicios funerarios.

"Hay una inquietud de que las guarderías deberían parar", comentó el subsecretario, "pero si tenemos trabajando a hombres y mujeres del sector esencial hay que darles respaldo, lo mismo en cuanto a los refugios y centros de atención para mujeres víctimas de violencia".

Según enfatizó, los beneficiarios de programas sociales tampoco se verán afectados por la jornada de distanciamiento social.

Estos apoyos no se cancelarán, millones de personas se benefician y no puede parar, dejamos en claro que cuando para todo el gobierno, no para la operación de los programas sociales"