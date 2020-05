López-Gatell: "Habrá rebrotes con reapertura de actividades"

MÉXICO.- Los casos de COVID-19 repuntarán en México sin las pruebas necesarias y si el plan de reactivación económica de la "nueva normalidad" se interpreta como un retorno de actividades a niveles previos a la enfermedad, advierten epidemiólogos.

La reapertura de las actividades que el Gobierno plantea a partir del mes de junio en México traerá consigo rebrotes de COVID-19, enfatizó este sábado Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.

"Que quede en su memoria: no está garantizado de modo alguno ni en México ni en ningún país del mundo que en el momento en que empiece la reapertura, no se puede garantizar que no habrá un rebrote", comentó.