López-Gatell hace "necropolítica" de Covid, dice Martínez Cazáres

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador Germán Martínez Cázares afirmó que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, está haciendo "necropolítica" por no tener un control de la mortalidad por la pandemia de Covid.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, dijo que es inhumano no condolerse con 100 mil muertes. Señaló que se ha perdido soberanía porque ésta se mide por el poder y la capacidad que tiene el Estado para rescatar de la muerte a sus ciudadanos; agregó que son cifras detestables y enojantes.

Necropolítica

"López-Gatell está haciendo necropolítica por no tener un límite, una sensibilidad, una atención y control sobre la mortalidad. "Hay necesidad de condolerse. No podemos, después de 100 mil muertos decir que no hemos perdido soberanía. Después de 100 mil muertos, aquí ha triunfado la necropolítica; aquí ha triunfado el dolor y eso es criticable desde todos los puntos de vista".

Añadió que se debe de rendir cuentas e investigar el manejo de la pandemia, como lo están haciendo otros países porque no es justificación que sea una pandemia global.

"La gravedad no debe de esconder las responsabilidades de quien dirige esto que se llama Hugo López-Gatell", comentó.

México llega a 99 mil 528 muertos por Covid

Hasta ayer, México reportó 502 nuevos decesos por la pandemia de Covid-19, con lo que el número de víctimas fatales llegó a 99 mil 528 en el país, informó la Secretaría de Salud.

Además, en las últimas 24 horas se registraron 3 mil 918 nuevos contagios, para un total de 1,015,071 casos confirmados.

Con estas cifras, México es el décimo primer país con más contagios y el cuarto con más fallecidos absolutos, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins.

En el informe técnico diario de la pandemia se confirmaron aumentos del 0.50 % en decesos y 0.38 % en contagios, en contraste con las cifras del día anterior, cuando hubo 99.026 decesos y 1,011,153 casos.

Desde el inicio de la pandemia, el 28 de febrero, en México han sido estudiados 2,632,675 pacientes que tuvieron un índice de positividad del 42 %, informó el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía, en conferencia de prensa en Palacio Nacional.