López-Gatell responde a científico de Harvard que "llora por México"

MÉXICO.- Hugo López- Gatell, el subsecretario de salud, respondió en la conferencia del lunes a las declaraciones de Eric Feigl-Ding, epidemiólogo y economista de la Universidad de Harvard.

El reconocido científico compartió un tuit que causó revuelo en México, en el que afirma que en los peores periodos de contagios analizados, los índices de positividad jamás se aproximaron al 50 por ciento como en México, por lo que aseguró que el país “puede experimentar el Covid-19 de una manera sin precedentes”.

Holy moly- I’m crying for MEXICO 🇲🇽. The over 50% is the *POSITIVITY* percentage!!! More than half of all who get a test are positive. Even in the worst periods of NYC or Madrid or Lombardy... they never approached 50% positivity!! Mexico may be undergoing unprecedented #COVID19. pic.twitter.com/1p7DaaHCVz