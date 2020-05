López-Gatell: Se aplanó la curva epidémica de Covid-19 en México

CIUDAD DE MÉXICO.- Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó que, con una duplicación de casos de Covid-19 cada seis días, México aplanó la curva epidémica.



Sin embargo, enfatizó que no significa que no haya más casos positivos, sino que gracias a las medidas de mitigación la propagación del virus se hizo más lenta.



"México tiene una duplicación inicial de casos cada dos días. Para el día 40 tuvimos un cambio y ahora hay duplicaciones cada 6 días, lo que significa que se hace cada vez más lenta la epidemia", explicó.



"Hemos aplanado la curva, pero para que nadie se confunda esto no quiere decir que es exactamente plana, porque eso querría decir que no tenemos epidemia, lo que quiere decir es que habríamos tenido muchos más casos de no implementar medidas de mitigación".