López-Gatell se convierte en el #DoctorMuerte de México

El hashtag #DoctorMuerte se ha convertido hoy en tendencia en Twitter, donde abundan los comentarios desfavorables hacia el subsecretario de prevención y promoción a la salud, Hugo López-Gatell Ramírez, luego de que finalmente ayer hablara de los beneficios de usar el cubrebocas y cómo el uso correcto de este artículo puede contribuir a disminuir de manera importante los contagios por Covid-19.

Tardía recomendación

La molestia de los usuarios de la red social, que se ha extendido a otras redes, es porque consideran la recomendación de López-Gatell llega demasiado tarde, luego de siete meses de pandemia y más de 75 mil muertos en el país.

Cientos de usuarios le reclaman que no se haya emitido dicha recomendación desde el inicio de la pandemia.

Algunos piden la cárcel para el funcionario de salud, otros preguntan cómo pude dormir por las noches, y hay quienes se han tomado el trabajo de realizar compilaciones en video de las numerosas veces en las que desacredito el uso del cubrebocas.

El #DoctorMuerte insiste en qué el cubrebocas no sirve. Ojalá cuando termine la pesadilla de la 4t te veamos en la carcel — Leo (@leowmtz) September 26, 2020

#DoctorMuerte @HLGatell se tardo casi medio año en darse cuanta del beneficio del cubre boca y dos años en reconocer la falta de medicamento para los niños con cáncer.

Sinceramente, de qué tamaño es su servilismo, abyección, sumisión ante López para que continuar ahí. https://t.co/Oycn1Vv9o4 — Germán Flores (@germanflores18) September 26, 2020

Llegamos a los 75 mil muertos x el mal manejo de la pandemia y los López riéndose de los mexicanos y así llegaremos a los 100 mil muertos y seguiran riéndose como imbéciles, cuídense usen cubrebocas xq este gob no va a hacer nada x nosotros#DeQueTeRies #DoctorMuerte pic.twitter.com/zu76jWvyig — johnfrexxx (@johnfrexxx) September 26, 2020

¿Sí o no el uso de cubrebocas?

En dichos videos se puede escuchar cómo se expresa al uso del cubrebocas en varias de las conferencias de prensa que ofrece cada tarde, así como entrevistas concedidas a medios de comunicación, que van en este sentido: no es necesario usar el cubrebocas en la vía pública, no es útil; el personal de salud o general no necesita cubrebocas, no debe usarlo nadie más que los que tienen síntomas, no se necesita que la población esté con cubrebocas, preocupa la confianza exclusiva o excesiva a un instrumento de precaución, es de pobre utilidad o nula utilidad, hay ventajas potenciales del uso de cubrebocas, pero no es una solución.

Si embargo, luego de meses con ese discurso ahora el subsecretario de prevención y promoción a la salud del Gobierno Federal, ha cambiado su postura y señala que el uso comunitario masivo del cubrebocas puede contribuir a disminuir la probabilidad de que una persona con potencial infectante contagie a otras, “si toda la población usara cubrebocas de manera consistente todo el tiempo, eso aunado a otras medidas como la sana distancia, lavarse las manos, quedarse en casa si se tienen síntomas podría contribuir a una reducción considerable de unas tres decenas porcentuales del riesgo de propagación”.

#DoctorMuerte 225 mil muertos después y ya con toda la evidencia científica @HLGatell por fin recomienda usar cubrebocas, tremendo HDP, inepto y criminal



Vean la noticia de los beneficios del uso del cubrebocas pic.twitter.com/8F0GXeKYKI — Leopoldo Zuniga (@DonPoloZuniga) September 26, 2020

Por ello muchos mexicanos no le perdonan al funcionario que haya tardado tanto en recomendar una disposición tan sencilla que pudo evitar contagios y muertes.

El doctor se defiende

López-Gatell se defiende diciendo que el gobierno mexicano ha recomendado el uso de cubrebocas desde el inicio de la epidemia, pero los videos desmienten esa postura.

Así que se ha ganado el mote de #DoctorMuerte que ha generado ya más de 1,200 tuits en menos de 14 horas y las cifras sigue subiendo minuto a minuto, convirtiendo el hashtag en tendencia en el país.- Iris Ceballos Alvarado

De qué habla @HLGatell? Un rebrote? Cuál curva? Vamos por 💯 mil mexicanos muertos oficiales, más todo el cerro de muertos que están ocultando!!! #LopezAsesino #DoctorMuerte pic.twitter.com/gGQPH8ZKmi — JORGE (@jorgecoahuil) September 26, 2020

Hoy hay 73,258 razones para que el #doctormuerte @HLGatell renuncie.



Se han rebasado las 60,000 muertes que él mismo dijo sería “un escenario muy catastrófico”.



Pese a ello, despreció sin conocerlas, las recomendaciones de 6 exsecretarios de salud y a ellos los descalificó — DPPAS (@DPPAS_Mx) September 20, 2020

@HLGatell Nada útil que decir. Un cuenta MUERTOS que no sabe contar, un reporte que no sabe que tan cierto es, una pandemia que desconoce.

Su estrategia en ningún momento se acercó a lo que tanto anunció#COVIDー19 #DoctorMuerte #gatellinformacionquemata #GatellNoTienesMadre https://t.co/AFq24I2XgF — Monica Beatriz (@iec9612543) September 26, 2020