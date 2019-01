López Obrador acusa a Fox, Calderón y Peña

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).-El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló de omisión en el robo de combustible a sus antecesores Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox, ya que sabían sobre el alto índice de ese delito.

“Las autoridades sabían. Tolerancia, vamos a decir, de todos, omisión. Lo sabían todos, desde Fox, quién le siguió, Calderón, todos. No, sobre este tema no (hablamos con Enrique Peña Nieto). Es evidente que se sabía, tan se sabía que el sistema de información lo encontramos establecido, no así el sistema de información sobre homicidios o robos”, acusó.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario afirmó que había una especie de ceguera y cuestionó que no fue posible que nadie se haya dado cuenta que se robaban mil pipas de combustible al día.

“Era una especie de tolerancia, algo pactado o que se daba por hecho, pero de tiempo atrás, estamos hablando de tres sexenios”, enfatizó.

López Obrador dio a conocer que ayer fue el día en que menos pipas de combustible se robaron en los últimos años, pues se registraron solamente 27 pipas robadas.