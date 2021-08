López Obrador acusa a la clase media de racismo

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).— Tras llamar a estigmatizar la corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que “hay una clase media egoísta, clasista y racista, que a veces son peores que los que tienen más dinero”.

En su conferencia mañanera de ayer en Palacio Nacional, López Obrador señaló que algunos integrantes de la clase media, “aunque vengan de abajo se vuelven ladinos y ya de la noche a la mañana son racistas”.

“Esa ambición enfermiza por lo material lleva a cometer horrores. Es la plena descomposición, la decadencia, pues eso es la herencia neoliberal. ¿Vamos a seguir así, poniendo por delante el dinero, la ambición, el lujo barato, el aspiracionismo?”

“¡No! Vamos pensando en formar una clase media con ingresos, pero con humanismo, consentimientos, con amor al prójimo”, expresó López Obrador al contar que en su nuevo libro incluye el caso de una mujer que mató a su esposo, exfuncionario de Hacienda en el sexenio pasado, y a su familia para quedarse con la herencia.

Asimismo, agregó que “en tanto tiempo de predominio de la corrupción”, muchos pensaron que era normal hacer negocios y llamó a persuadir, reeducar y humanizar “a los de arriba” porque el pueblo está despierto.

“Que no sean tan individualistas, egoístas, que no tengan como ídolo al dinero aunque vayan a la iglesia y se confiesen y comulguen y saliendo de los templos violan los mandamientos”, señaló.

El Presidente indicó que México es “una potencia económica porque se procura la distribución del ingreso” y acusó que “los de arriba” no pagaban impuestos.

“Es falso el que nos han hecho creer ese pensamiento conservador de que los que pagan impuestos son los de arriba y el pueblo no paga impuesto. Están en un error, paga más impuesto la mayoría de los mexicanos que las minorías y lo puedo probar”, expresó.

“Potencia económica”

AMLO aseguró que México es ya “una potencia económica” porque funciona el modelo económico aplicado en su administración basada en la austeridad y el combate a la corrupción.

“(México) es ya una potencia económica, sobre todo porque se procura la distribución del ingreso, ¿de qué sirve tener mucho dinero en pocas manos? Nosotros queremos crecimiento con bienestar, una mejor distribución de la riqueza, no que unos cuantos sean inmensamente ricos mientras millones se empobrecen, eso ya no sucede en nuestro país”, declaró en su conferencia.

Asimismo, destacó que independientemente de lo ideológico, está funcionando su modelo. “Hay recuperación económica, se están recuperando los empleos, no tenemos inflación desbordada aun cuando se están liberando fondos en Estados Unidos, hay mucho circulante porque están estimulando el consumo y eso tiene un efecto en nuestro país, de todas maneras no se ha incrementado tanto la inflación y seguiremos cuidando que no aumente”, indicó.

“En cuanto al comportamiento del peso, se ha apreciado, no ha habido devaluación, esto no sucedía desde hace 50 años hasta ahora que estamos en el gobierno, no pasaba desde los años 70 que no haya devaluación del peso, y la gente, que es lo más importante, está recibiendo apoyos como nunca, entonces sí funciona nuestro modelo”, agregó.

Resaltó que la clave está en no permitir la corrupción y los lujos. “Es sencillo, cuando llegamos al gobierno, el último año de gobierno del presidente Enrique Peña la Oficina de Presidencia ejerció 3 mil 600 millones de pesos y este año la Oficina de Presidencia está ejerciendo 600 millones, 3 mil millones menos”, dijo.

Refirió que esta misma fórmula se incluirá en el Paquete Económico 2022 para que no falte el dinero para pagar a los trabajadores al servicio del Estado, a médicos y a enfermeras, para que haya medicinas gratuitas, para pagar las becas, a los maestros, y las pensiones a adultos mayores y niños con discapacidad.

“El Sembrando Vida, para seguir financiando con presupuesto, sin duda el Tren Maya, el proyecto del Istmo, terminar el aeropuerto Felipe Ángeles, terminar la refinería de Dos Boca, pagar la refinería de Texas que se adquirió, terminar la planta de Tula, terminar las presas que quedaron inconclusas", dijo.