López Obrador admite que tiene diferencias con Javier Sicilia

El activista llama a salir de nuevo a las calles a protestar

CIUDAD DE MÉXICO.— Andrés Manuel López Obrador reconoció que tiene diferencias con el activista Javier Sicilia, quien acusó al presidente de no cumplir su promesa de acabar con la inseguridad.



Incluso, el poeta consideró que es momento de que la sociedad vuelva a protestar en las calles contra la violencia.



Te puede interesar: El FBI apoyaría la investigación del ataque a la familia LeBarón

En su conferencia matutina, AMLO indicó que respeta la opinión de Javier Sicilia, pero no la comparte.



Insistió en que su gobierno busca la paz sin apostar por la violencia.



Tras señalar que el fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad está en su derecho de manifestarse y plantear una movilización ciudadana, indicó que “no tenemos por qué estar pensando lo mismo”.

Diferencias desde hace mucho tiempo

Incluso reconoció que tiene diferencias desde hace mucho tiempo con el activista.



“Desde (que en) una campaña no me deje que me diera un beso. Sin embargo, él es libre de manifestarse”.



La víspera, Sicilia condenó el ataque a nueve integrantes de la familia LeBarón y consideró que es tiempo de que el pueblo de México vuelva a congregarse para sentar al poder, no a exigirle, sino obligarlo a realizar una verdadera política de verdad, justicia y paz.



Carta de Sicilia a la familia LeBarón

En una carta dirigida a Julián LeBarón, indicó que López Obrador traicionó la política de verdad, justicia y paz a la que se comprometió, “que se mide con centenas de miles de muertos, desaparecidos, de las que las mujeres y los niños asesinados de tu comunidad son la nueva punta del iceberg”.



“¿O a qué nivel de espanto y de horror tenemos que descender para que este país, este pueblo vuelva a reaccionar?”.



“Tienes tú y la comunidad de los LeBarón la palabra para convocar a la reserva moral del país, esa palabra que hace 25 años tuvo el zapatismo y hace nueve años el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad”, añadió.



Condena ataques armados

Enfatizó que la masacre a la comunidad de esa familia le hace preguntarse si no es tiempo de que el pueblo de México —”del que tanto habla ahora el actual presidente”— vuelva a congregarse para sentar al poder, no a exigirle, sino a obligarlo a realizar una verdadera política de verdad, justicia y paz”.



Javier Sicilia recordó el asesinato, ocurrido 10 años atrás, de Benjamín, hermano de Julián LeBarón, y de su cuñado Luis Widmar.



De acuerdo con Javier Sicilia, “la dimensión del crimen —otro más que se suma a la larga cadena de horrores que no cesa de sufrir el país—, hace fracasar el lenguaje”.



Momento de volver a protestar

En otro momento, Sicilia consideró que es momento de que la sociedad vuelva a protestar en las calles contra la violencia.



“Es necesario (volver a las calles), nada más que ahorita la punta del iceberg la tienen los LeBarón y Julián en particular, porque es un emblema importante de este país”.



Llama a tomar el camino correcto

Admitió que él ya no cuenta con capacidad de convocatoria, pero LeBarón sí la puede tener.



“Esto, para decirles y volverles a exigir y ponerles sobre la mesa el camino correcto que hay que asumir junto con nosotros para salir del problema…”.



“No sé qué más necesita sufrir este país para poder articularse nuevamente y decir un verdadero ¡ya basta!”, agregó.— Con información de Notimex