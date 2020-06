López Obrador: Amparos contra Tren Maya tienen tintes políticos

CIUDAD DE MÉXICO.- Los amparos contra el Tren Maya tienen tintes políticos, aseguró hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, ofreció que si una autoridad del Poder Judicial ordena detener las obras del proyecto ferroviario su gobierno acatará la orden.

En su conferencia matutina, hoy desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento de Ciudad de México, señaló que con estas acciones legales "organizaciones no quieren que hagamos nada".

"Nosotros vamos a cumplir los ordenamientos legales, si una autoridad del Poder Judicial, un juez, un magistrado nos ordena detener una obra, vamos a cumplir, vamos a hacerle caso, vamos a respetar a la autoridad".

"Todavía no sabemos qué efectos tiene porque esto no se origina realmente por donde va a pasar el Tren Maya".

"La promoción del amparo no son los que podrían resultar afectados o presuntamente afectados, no, son organizaciones, esto tiene tintes políticos, son los que no quieren que hagamos nada".