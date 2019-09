CIUDAD DE MÉXICO.— El presidente Andrés Manuel López Obrador avaló que las Fuerzas Armadas hagan uso de la fuerza, “sin violar los derechos humanos”, en los casos en que la integridad física de los militares esté en riesgo durante el cumplimiento de sus funciones.



Esto, luego de los hechos ocurridos en Acajete, Puebla, donde habitantes agredieron a militares con palos presuntamente por defender a “huachicoleros”.



“Que no haya abusos de poder, que no se abuse de la fuerza, que se actúe con respeto a los derechos humanos, que no suceda lo de antes que había rancias y masacres, esa actitud no se permite y no se tolera en el gobierno“, dijo AMLO durante su conferencia de prensa mañanera.



López Obrador aseguró que su gobierno no permitirá que por el hecho de ser presuntos delincuentes no se respete la vida de las personas.



Reconoce el esfuerzo de las Fuerzas Armadas

“Nada de que son delincuentes, son seres humanos y nadie está autorizado para ajusticiar, para rematar heridos, para masacrar”.



Destacó que el Ejército y la Marina están haciendo un gran esfuerzo y actuando con mucha responsabilidad, y convicción para regular el uso de la fuerza y no violar los derechos humanos.



El presidente hizo un llamado a los habitantes de Acajete a que no se dejen engañar por quienes se dedican al “huachicol” y los usan como escudo contra las Fuerzas Armadas.