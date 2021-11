López Obrador califica boda de Santiago Nieto como "incorrecta"

MÉXICO.- En medio de la polémica por la boda del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, con la consejera electoral, Carla Humphrey, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó el asunto como “escandaloso” en su conferencia matutina.

“Es un asunto escandaloso aun cuando se trata de un acto privado, los asuntos públicos en México cada vez son más públicos”, expresó el presidente.

Como informamos, Paola Félix Díaz, secretaria de Turismo de Ciudad de México, se quedó sin trabajo tras asistir a la boda que se realizó en el hotel Santo Domingo, en Antigua, Guatemala.

Félix Díaz y su esposo, Jorge Rizo, viajaron en avión privado, del que incautaron 35 mil dólares en efectivo transportados en la aeronave donde también estaban Juan Francisco Ealy Ortiz, dueño de El Universal, su esposa Perla Díaz, así como el productor Alejandro Gou y cuatro amigos más de Ealy Ortiz. Presuntamente, el dinero era para un tratamiento médico del dueño del rotativo.

El mandatario calificó como “incorrecta” la boda.

“Que respondan los servidores públicos involucrados y que si hay delito que se investigue y que no haya impunidad para nadie (...) No es correcto porque el servidor público tiene que evitar ese tipo de situaciones, yo por eso no voy a eventos sociales”, expresó.

“Por eso recomendarles a los servidores públicos que actúen con moderación, austeridad y que sigan el ejemplo del expresidente de México Benito Juárez, que decía que el servidor público debería aprender a vivir en la justa mediana”, añadió López Obrador.

Luego, aprovechó para comentar que él rechazó la invitación a la unión porque estaba muy ocupado.

“Sí fui invitado, pero yo no puedo porque tengo muchas ocupaciones y además no acostumbro a hacerlo, me invitan, pero no salgo a comer a cenar a un restaurante, creo que salgo una vez al año a celebrar el aniversario cuando cumple años mi esposa, la invito a El Cardenal, aquí en el centro de la Ciudad de México con Tito, la invito para comer, ahorro para entonces de todas maneras, no es caro”, enfatizó.