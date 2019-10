López Obrador carga contra Coparmex por su oposición a una ley

CIUDAD DE MÉXICO.— Con su oposición a la reforma que busca combatir la falsificación de facturas y creación de “empresas fantasmas” la Coparmex solo demuestra que está de acuerdo con esos ilícitos, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.



“¿Cómo van a defender eso? Es increíble, me dejó anonadado”, señaló AMLO durante su conferencia de prensa matutina.



Ayer martes la Coparmex informó que promoverá amparos y denuncias ante organismos internacionales de derechos humanos por la decisión del Congreso y gobierno de considerar delincuencia organizada a la facturación falsa, porque podría afectarse a contribuyentes cumplidos.



“La Coparmex se opone a la reforma para combatir la falsificación de facturas, me llama la atención”, señaló hoy López Obrador.



“¿Cómo una organización empresarial va estar en desacuerdo? ¿Cómo se va estar apoyando la falsificación de facturas?”.



Queja contra dirigentes empresariales

En Palacio Nacional, el presidente aseguró que lo que está demostrando esa organización es que “ellos estaban de acuerdo con estos ilícitos”.



“No estoy hablando de todos los empresarios, sino la actitud de los dirigentes”.



“Se comportan como si fueran de un partido, así están actuando”.



Pone en duda la honestidad y decencia

“¿Dónde queda la honestidad y la decencia? ¿no que eran personas de bien?”, preguntó AMLO.



“¿No los que estaban evadiendo impuestos eran los de la economía informal, los ambulantes, los franeleros?”.



“No es posible que solo se aplique la ley a quien no tiene influencia, a los que no tiene agarraderas, a quien no tiene con qué pagar su inocencia”.



Delincuentes de cuello blanco

“¿Y los delincuentes de cuello blanco? Si éstos son los que dañan más como los políticos corruptos?”, continuó el presidente.



Indicó que si los empresarios se quieren amparar lo pueden hacer pues es un derecho.



Sin embargo, afirmó que no solo es un asunto legal, “es un asunto moral, los deja muy mal parados, están defendiendo facturas falsas”.