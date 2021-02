López Obrador da su versión sobre prima incómoda

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que cuando supo que su prima Felipa Obrador ganó un concurso para obtener un contrato con Pemex, ordenó al director General de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, que no se le entregaran.

AMLO agregó que cuando se enteró que su prima había conseguido obtenerlo, él se quedó con “la conciencia tranquila, que es el principal tribunal, la conciencia de cada quien”.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal reveló que el titular de Pemex le ofreció disculpas por no haber impedido “y no tener el cuidado suficiente” para que su prima no siguiera obteniendo contratos con la paraestatal.

“A mí me fue a ver el director de Pemex, Octavio Romero, a decirme que mi prima estaba participando en un concurso, que había ganado y que venía trabajando de tiempo atrás en Pemex como empresaria y le dije ‘no, aunque venga de tiempo atrás, no’, y resultó de que le buscaron la forma o no tuvo él el cuidado suficiente y al final salió con un contrato”, comentó.

“Bueno se enmendó, se resolvió el problema, se le quitó el contrato, hubo un escándalo, pero yo me quedé con mi conciencia tranquila, que es el principal tribunal, la conciencia de cada quien, porque cuando sale el asunto, lo primero que hace Octavio es irme a ofrecer disculpas”.

El 3 de diciembre pasado, el periodista Carlos Loret de Mola reveló, en su portal Latinus, que la empresa Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima hermana del presidente López Obrador, obtuvo contratos con Pemex que sumaban más de 365 millones de pesos en los últimos dos años.

De acuerdo con la información obtenida vía transparencia para el reportaje, la compañía ganó en 2020, junto con otras empresas, tres contratos por 133 millones de pesos para realizar el análisis de aguas, evaluación de ruido y caracterización de hidrocarburos y químicos en instalaciones de Pemex Exploración y Producción.

Un día después, López Obrador dijo que no estaba informado con exactitud sobre los hechos. “El director de Pemex va a informar. Yo he dicho que no me pertenezco, no le puedo fallar al pueblo, entonces no se puede permitir la corrupción, la impunidad, el influyentismo, el amiguismo”, afirmó.

Según el comunicado de Pemex, Litoral Laboratorios Industriales participó en el concurso #74364, junto con Services Inter Lab de México, con fecha de convocatoria del 22 de octubre del año pasado, situación que sí se reportó al Ejecutivo.

TwitterCorrido

Ayer, Víctor Trujillo “Brozo” subió a Twitter un fragmento del corrido de Felipa Obrador.

Frases de AMLO

“Mi prima quería contratos / Yo dije claro que no, /no obstante se los firmaron/ y Octavio se disculpó”.

Más bromas

Sus seguidores continuaron el hilo de la conversación con más bromas y haciendo alusión a la falta de transparencia.