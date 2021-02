López Obrador descalifica a la ONU: ''está de florero''

AMLO: La ONU es un “florero” ante el acaparamiento

MÉXICO (Xinhua).— El sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó ayer que en México hay personas que se hacen pasar por funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) o de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ofreciendo venta de vacunas contra el Covid-19, y enviando inclusive supuestos contratos para formalizar la transacción.

“Desde el Sistema de las Naciones Unidas en México aclaramos que esto es un fraude (...) Ni la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ni ninguna otra agencia de la ONU venden vacunas contra el Covid-19”, expuso en un comunicado el organismo internacional.

Por ello, pidió a las personas, empresas e instituciones que estén atentas y que no se dejen engañar, que no proporcionen sus datos y que no realicen pagos solicitados a nombre de OPS/OMS ni de ninguna otra agencia de la ONU con la finalidad de adquirir vacunas. Asimismo recordó que las vacunas contra el nuevo coronavirus en México “solo están disponibles a través de los programas de vacunación del gobierno” federal.

La Secretaría de Salud informó ayer que se han registrado en el país desde febrero del año pasado más de dos millones de casos confirmados de Covid-19, incluidos 181,809 fallecidos.

Se queja el Presidente

Ayer mismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó a la ONU como un “florero”, por permitir el acaparamiento de vacunas contra el Covid-19 por parte de 10 países.

Acompañado por el presidente de Argentina, en Palacio Nacional, López Obrador señaló que es necesaria la intervención de Naciones Unidas para que todos los países del mundo tengan acceso a biológico.

“La ONU tiene que intervenir, porque parece un florero, está de adorno”, expresó el titular del Ejecutivo mexicano.

Recordó que desde hace seis meses México propuso ante la ONU que se evitara el acaparamiento de medicamentos y vacunas, se creó un mecanismo en el organismo internacional, pero no está funcionando, porque de 80 países que tienen acceso a la vacuna, 10 concentran el 80% y el resto —donde está México— tiene el 20%, pero hay más de 100 países que no tienen alguna dosis, y eso es injusto. “¿Dónde está la fraternidad universal?”, cuestionó López Obrador.

1,273 fallecimientos de Covid

México reportó ayer martes 1,273 nuevas muertes por la Covid-19 en las últimas 24 horas para acumular un total de 181,809 víctimas fatales desde que comenzó la pandemia.

Más de 2.2 millones de casos

Aunque no precisó el número de casos en las últimas 24 horas, la Secretaría de Salud federal dijo que hay 2.247,852 estimados desde el principio de la pandemia. Con estas cifras, México es el tercer país del mundo con más decesos por la pandemia, detrás de Estados Unidos y Brasil.