López Obrador dice que no entrará en pleitos con Banxico

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no peleará con el Banco de México (Banxico) ni se enganchará por las previsiones que realiza.

Lo anterior lo dijo debido a la información del Banxico que advierte sobre el estancamiento de la actividad económica.

Sin “material”

En conferencia mañanera, dijo que no entrará en pleito con el Banxico para no dar material a los columnistas y periodistas “conservadores”.

“Que sean los mexicanos los que juzguen, soy respetuoso de lo que diga el Banco de México, no me pelearé con los funcionarios del Banco de México, no me engancharé en un pleito con el Banco de México”, sostuvo.

El Presidente no declaró más al respecto. Ayer aceptó que una de las asignaciones pendientes en su administración es el crecimiento económico.