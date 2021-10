Ofrece abandonar el cargo si la mayoría lo pide, incluso si participa menos del 40%

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrés Manuel López Obrador afirmó que está dispuesto a dejar la presidencia si la mayoría lo pide en la consulta de revocación de mandato a realizarse en 2022, incluso si participa menos del 40%.

Asimismo, pidió al INE que dé facilidades para que los ciudadanos participen en la consulta programada para el 27 de marzo de 2022.

"Si la gente dice que no queremos que continúe el presidente me voy sin ningún problema, es más aunque no se llegue al 40%", señaló en la conferencia mañanera.

López Obrador recordó que para que la consulta sea vinculante tiene que participar el 40%.

¿Qué haría que López Obrador deje la Presidencia?

"Sí se tiene el 30% (de participación) y la mayoría, 51%, dice cambio y 49% dice se queda, me voy porque no se puede gobernar un país como México sin autoridad moral y política que otorga el pueblo", aclaró.

En Palacio Nacional, el presidente lamentó que "de manera increíble y surrealista" ahora los conservadores no quieren la revocación de mandato.

"Venían diciendo que querían que yo me fuera, se acuerdan de un movimiento que se llama Frenaaa era para que me fuera y decían que iban a participar".

Lee también: AMLO no descarta sumar a Mauricio Vila a su gabinete

"Pues qué creen, ayer fueron a la Suprema Corte a decir que era inconstitucional la consulta, que estaba mal formulada la pregunta".

"Lo que están haciendo es simular…, es una incongruencia que quienes se dicen demócratas rechacen mecanismos de democracia participativa…".

Señaló que la revocación de mandato es un proceso que aleja los derrocamientos, los golpes de Estado y el autoritarismo.

"Permite dirimir las diferencias con el método democrático y escuchando al pueblo, porque la voz del pueblo es la voz de Dios y es la voz de la historia", enfatizó.

Llamado de AMLO al INE y a los ciudadanos

Por otra parte, López Obrador pidió que el INE facilite la participación ciudadana en la consulta de revocación de mandato.

"El INE tiene que dar facilidades a los ciudadanos, es su deber acercar las mesas, dar a conocer la pregunta…"

"Es muy sencillo: si quieres que continúe, marcas sí, si no quieres, no", señaló.

Pidió también a todos los ciudadanos que participen en el ejercicio que está previsto en la Constitución.

"Habrá esta consulta, pero todos a participar, es el método democrático el que está de por medio, pedirles a todos que participen", refirió.