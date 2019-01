López Obrador emula a Bora Milutinovic: “Yo respeto”

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Interrogado sobre polémicas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Andrés Manuel López Obrador emuló hoy al entrenador Bora Milutinovic: “Yo respeto”.

En su conferencia matutina de hoy se le preguntó a AMLO sobre lo dicho por Trump en el sentido de que México es peor que Afganistán, por la cifra alta de asesinatos y que por eso pretende construir el muro fronterizo.

En Twitter, el presidente de Estados Unidos indicó que los asesinatos en México aumentaron en 33% en 2018, respecto a 2017.

Very sadly, Murder cases in Mexico in 2018 rose 33% from 2017, to 33,341. This is a big contributor to the Humanitarian Crises taking place on our Southern Border and then spreading throughout our Country. Worse even than Afghanistan. Much caused by DRUGS. Wall is being built!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de enero de 2019