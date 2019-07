López Obrador firma ante notario su compromiso de no reelegirse

CIUDAD DE MÉXICO.— En su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó ante el notario número 30 de Ciudad de México su compromiso de no reelegirse en 2024 y subrayó que no permitirá la corrupción.



En Palacio Nacional, AMLO firmó ante el notario Rafael Arturo Coello Santos el documento que dio a conocer en marzo pasado.



“Soy maderista y creo en el sufragio efectivo no reelección, por eso voy a durar el tiempo que el pueblo quiera y no me voy a aferrar a la Presidencia“, dijo López Obrador.



Afirma que no le dará gusto a los conservadores

“No les voy a dar el gusto (a los conservadores) de que me comparen con sus ídolos, nosotros tenemos un pensamiento libertario y democrático”.

Recalcó que “para la tranquilidad de los conservadores, en eso no hay cambio: es sufragio efectivo no reelección y no corrupción”.



López Obrador recordó que tan está en contra de la reelección que propuso una iniciativa de ley para regular la revocación de mandato y en 2021 se le pregunté a los mexicanos si quieren que continúe en la Presidencia.



Sin embargo, acusó que los conservadores no han querido aprobar la iniciativa de revocación de mandato, así como la referente a la eliminación de fuero al presidente y a funcionarios públicos.



Tampoco la reforma al artículo 35 constitucional para facilitar la celebración de consultas ciudadanas, pero confió en que pronto las avalen.