López Obrador: Iberdrola dispuesta a llegar a acuerdos con el Gobierno

La mañana de este jueves, durante su conferencia habitual matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó que tenga información sobre la cancelación de inversiones de la compañía española Iberdrola.

El mandatario aseguró que la presunta cancelación de inversiones de la empresa española es solo una "nota periodística".

Carta de Iberdrola

Por el contrario, el presidente López Obrador aseguró que él recibió una carta de la dirección de Iberdrola en la que la empresa señala que cuenta con 26 plantas termoelécticas en el país y que tienen la voluntad de seguir invirtiendo en México y también la disposición de llegar a acuerdos con el Gobierno.

Ante los representantes de los medios, López Obrador aseguró que entregó la carta a la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, y al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz. Esta carta me la entregó la secretaria de Gobernación, la licenciada Olga Sánchez Cordero.

"Por eso, no hay ninguna cancelación en ese sentido, me hubiesen dicho que ante las diferencias que tenemos, que son públicas, habrían tomado la decisión de cancelar alguna obra, y no es eso lo que me expresan", concluyó el Presidente.

Iberdrola es una empresa española que tiene su sede en la localidad de Bilbao, País Vasco, España.

Es un grupo empresarial dedicado a la producción, distribución y comercialización de energía, cuyos intereses podrían verse afectados al asumir la Secretaría de Energía el control del Sistema Eléctrico Nacional.