López Obrador: Instalen cerveceras en el sur, no en el norte del país

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno daría todos los permisos para que plantas cerveceras se instalen en el sur del país "pues miren cuánta agua hay (en referencia a las inundaciones que afectan Tabasco y Chiapas).

Indicó que no conviene que se instalen en el norte de México, donde hay falta del agua.

En conferencia, afirmó que no pretenden cerrar cerveceras sino no otorgar permisos para su instalación en la frontera (Norte), porque se exporta agua que no hay en esa zona.



Exportando agua

"Imagínense, ya lo hemos hablado aquí, no se trata de cerrar las plantas que producen cerveza, pero dar permiso en la frontera, para la creación de cerveceras que usan el agua nuestra y que toda esa cerveza es para la exportación", añadió.

"¿Qué estamos exportando? agua que no hay", subrayó.

"Permisos para que pongan cerveceras, todos, pero allá en el (río) Grijalva y el Usumacinta. Miren cuánta agua…", añadió.

"Allá sí se dan los permisos porque nos afecta el agua por las inundaciones, pero en el centro, norte del país no hay agua y lo que se tiene que garantizar es que no falte para el uso humano, para las personas, eso es lo primero", dijo.

Buscan poner orden

Reiteró que no se debe privatizar el agua y sí, en cambio, poner orden en el uso y manejo del líquido pues el país afronta problemas serios en este tema.

"Ahora con esto que pasó en Chihuahua se demostró como un grupo acapara agua, que tienen más de la que pueden usar otros agricultores".

"Ahora hay distritos de riego en Tamaulipas que nos están pidiendo que les ayudemos porque no van tener agua…, quieren cuando menos para medio riego, porque no hubo una distribución equitativa en los permisos. Además, porque no se utilizó adecuadamente el agua durante mucho tiempo".

Consumo humano, la prioridad

López Obrador señaló que ese líquido se debe destinar principalmente para el consumo humano y en segundo lugar para la agricultura en cultivos básicos.

"Y después para la industria, pero sí tiene que ponerse orden. Son de las cosas que se permitían en la política neoliberal".

"En el liberalismo en términos económicos era o es dejar hacer, dejar pasar, el Estado no existe, cada quien hace lo que beneficia en términos económicos".

"El Estado tiene que poner orden para proteger el bien general, el bien de todos sin limitar la participación de la sociedad civil… Sí queremos crecer, pero con bienestar y cuidando el medio ambiente", concluyó.