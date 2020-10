CIUDAD DE MÉXICO.- La detención del general Salvador Cienfuegos, ex titular de Sedena, es muy lamentable y una muestra de la descomposición del régimen en los gobiernos anteriores, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aclaró que no se pueden adelantar vísperas y no se pueden hacer juicios sumarios, por lo que pidió esperar a los procesos legales que se desarrollen en Estados Unidos.

El general Salvador Cienfuegos, quien encabezó a las fuerzas armadas en el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue arrestado en Estados Unidos.

La detención, por cargos de narcotráfico y lavado de dinero, se dio en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles a petición de la agencia antidrogas (DEA) ayer en la tarde.

Todavía no se revelan oficialmente las acusaciones en su contra, pero dos personas con conocimiento de la detención dijeron a The Associated Press que quedó bajo custodia de las autoridades estadounidenses por una orden de arresto de la DEA.

Una de las fuentes señaló que la orden es por cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Ambas personas hablaron bajo condición de anonimato.

Se perseguirá a cómplices

En su conferencia matutina, López Obrador garantizó que se perseguirá a posibles cómplices y reiteró su apoyo a los actuales mandos de las fuerzas armadas.

“Todos los que resulten involucrados en este asunto… en la Secretarìa de la Defensa, van a ser suspendidos, retirados, y si es el caso, puestos a disposición de las autoridades competentes”, afirmó.

"No vamos a encubrir a nadie, ya pasó ese tiempo”

"Es un hecho muy lamentable que un exsecretario de la Defensa sea detenido, acusado por vínculos con el narcotráfico".

Aún falta probar los cargos

"Desde luego todo esto debe probarse, no podemos adelantar vísperas, no podemos hacer juicios sumarios",

"Son procesos legales donde las personas acusadas tienen derecho a la defensa", añadió.

"Estamos ante una situación inédita porque está detenido por la misma acusación del secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón (Genaro García Luna) y ahora detienen al secretario de la Defensa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto".

Subrayó que eso es muestra inequívoca de la descomposición del régimen.

"De cómo se fue degradando la función pública, la función gubernamental en el país, durante el periodo neoliberal".

Respaldo a las fuerzas armadas

López Obrador reiteró su convencimiento de las que fuerzas armadas son instituciones “fundamentales para el desarrollo de nuestro país".

"Son pilares del estado mexicano, son tan fuertes que ni estos asuntos, tan lamentables… las debilitan"

Agregó que son una garantía para mantener la paz, la tranquilidad en el país y para la defensa de la soberanía del país.

Con información de AP y El Universal