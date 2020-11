CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque no habrá aumento de impuestos, tampoco bajarán, según informó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina.

El presidente aseguró que la estrategia que impulsa su gobierno para afrontar la crisis económica y la sanitaria generadas por el Covid-19 ha funcionado.

Acusó que en sexenios pasados se entregaban subsidios en materia fiscal, pero "había distorsiones" y no se ayudaba a la gente.

"Funciona" su estrategia

"Nosotros ya tenemos una estrategia que nos ha funcionado, que consiste en garantizar a todos el derecho a la salud, la atención médica y que los medicamentos sean gratuitos".

"Eso es ya importante, no queremos entrar en quitas de impuestos, porque no queremos regresar al modelo, a la estrategia utilizada en otros tiempos de que se daban estos subsidios, y había distorsiones, al final de cuentas no se ayudaba a la gente", continuó.

"Vamos a seguir con la misma política fiscal que consiste en no aumentar impuestos y garantizar el derecho a la salud", subrayó.