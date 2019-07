López Obrador: “No he tenido tiempo de leer la entrevista a Urzúa”

URUAPAN.— El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no ha tenido tiempo de leer la entrevista que publicó una revista a Carlos Urzúa Macías, ex secretario de Hacienda, pues lo que le preocupa en este momento es levantar al país y acabar con la corrupción.



Urzúa Macías, quien renunció el pasado día 9 como titular de Hacienda, afirmó en entrevista con Proceso que el principal conflicto de interés en el gobierno de López Obrador se llama Alfonso Romo Garza, quien nombró a los titulares del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la banca de desarrollo.

“No, no he tenido tiempo (de leer la entrevista a Urzúa) porque estamos levantando no solo el sistema médico, que estaba completamente por los suelos, estamos levantando al país porque imperaba, reinaba la corrupción”, respondió AMLO cuando se le preguntó al respecto.



López Obrador afirmó que lo que más le preocupa y ocupa es el país y dejó para mañana, en su conferencia de prensa mañanera, hablar “de politiquería”.



“Mañana hablamos de otros temas”

“Entonces eso es lo que más nos preocupa y ocupa. Ya mañana hablamos de los otros temas, de la política o de la politiquería”, agregó.



El presidente realiza una gira por hospitales rurales de Michoacán. Hoy estará en Buenavista Tomatlán y Coalcomán.