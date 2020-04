CIUDAD DE MÉXICO.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, no me recomienda el uso de cubrebocas, por eso no lo utilizo, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.



En su conferencia en Palacio Nacional, el mandatario señaló que él sigue las recomendaciones del subsecretario de Salud para prevenir el contagio de coronavirus Covid-19.



"No me pongo el cubrebocas porque no me lo recomienda Hugo, le pregunté y él ya tienen una explicación sobre eso, pídansela. Yo le hago caso", añadió.



El pasado lunes el subsecretario López-Gatell aseguró en conferencia que la evidencia científica no es concluyente respecto al uso de cubrebocas para prevenir un contagio de Covid-19.



Impacto al medio ambiente

Aunque apoyó la decisión de algunos gobiernos locales para declarar su uso obligatorio, dijo que su uso masivo podría propiciar un mal procedimiento de eliminación de residuos.



"Si estos acaban en un basurero no preocupa tanto, pero sí de que si el uso fuera masivo y se hace un mal procedimiento de eliminación, estos pueden acabar en el espacio público abierto, en mantos de agua y en el mar, así pueden tener un impacto dañino en el medio ambiente", subrayó.