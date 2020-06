López Obrador: No vamos a nacionalizar los ferrocarriles

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Gobierno Federal no planea nacionalizar el sistema ferroviario y no lo ha planteado ni en reuniones con su gabinete ni en privado.

Lo anterior, en respuesta a una información de "El Universal" de que, mediante un proyecto para transformar el sistema ferroviario nacional, el Gobierno Federal busca recuperar el control y fijar un plan rector de 50 años.

La información señala que es un proyecto creado por la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) y la Dirección General de Estudios, Estadística y Registro Ferroviario Mexicano de la SCT para mejorar el sistema de trenes de carga y pasajeros.

Al respecto, en su conferencia matutina, el mandatario rechazó que pretenda nacionalizar o transformar el sistema ferroviario nacional.

"Nunca lo hemos planteado, nunca lo he propuesto, no en las reuniones al interior del gobierno ni en público, imagínense estas son palabras mayores, si hacemos historia".

"No tenemos en nuestros planes nacionalizar los ferrocarriles, yo me alegré muchísimo cuando me enteré que no habían privatizado el tren del Sureste y del Istmo. Fíjense cuánto les importaba el Sureste, nada, ni siquiera se apropiaron de esos bienes de la nación".