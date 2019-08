López Obrador: No vamos a solapar corruptos ni ser alcahuetes

MIAHUATLÁN.— En visita a esta población de Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los servidores públicos a resistir todas las tentaciones que pueden llegar al ejercer un cargo, pero sobre todo pidió resistir las tentaciones de dinero y de poder.



Subrayó que en su gobierno “ya no vamos a solapar corruptos, no vamos a ser alcahuetes”.

En el Hospital de Miahuatlán, AMLO indicó que cuando no se tienen valores e ideales es fácil en caer en estas tentaciones.



“Hay que ser consecuentes toda la vida, hasta el final, y en este proceso se tienen que enfrentar tentaciones y se tienen que resistir a todas las tentaciones, sobre todo las del dinero y del poder, porque el poder es una tentación cuando no hay principios, ideales”.



“El poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos”.



Llamado a mantener los principios e ideales

“Suele pasar que una persona se comporta de una manera y después, cuando se tiene un cargo, como si se subiera a un ladrillo, se marea”.



“Por eso es muy importante mantener los principios, los ideales, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo hasta el final”, comentó.



López Obrador estuvo acompañado del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat; el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y los directores del IMSS, Zoé Robledo, y del Issste, Luis Antonio Ramírez Pineda.



Dos etapas de Porfirio Díaz

Al comparar las dos etapas de Porfirio Díaz en la historia de México, pues este municipio lleva su nombre, López Obrador apuntó que “se puede ser muy consecuente durante un tiempo, y luego ya durante el último tramo de la vida se puede claudicar y se termina mal, se entregan malas cuentas”.



Dijo que Porfirio Díaz tuvo momentos de gloria y un papel destacado contra la intervención francesa en la Batalla de Miahuatlán, “pero hay que ser consecuentes toda la vida, hasta el final y en ese proceso se tienen que enfrentar tentaciones, se tiene que resistir a todas las tentaciones, sobre todo las del dinero y el poder”.



Ofrece que no aumentará la deuda en su gobierno

Sostuvo que en su administración no ha aumentado la deuda “ni va a aumentar en todo el sexenio”.



Y subrayó que sus antecesores dejaron un endeudamiento público de 1.5 billones en el caso de Vicente Fox; 5.2 durante el sexenio de Felipe Calderón y de 10 billones en el caso de Enrique Peña Nieto.



Señaló que este año se destinarán más de 600 mil millones sólo para pagar intereses, lo que equivale a casi 10 años del presupuesto de Oaxaca.



AMLO aseguró que gracias al combate a la corrupción se tendrán recursos suficientes y recordó que además enviará una iniciativa de reforma al artículo 28 de la Constitución para que quede prohibida la condonación de impuestos a los grandes contribuyentes.



Pide apoyo para las fuerzas armadas

En otro tema, el titular del Ejecutivo federal pidió apoyar a los integrantes de las fuerzas armadas.



“No hay que verlos con malos ojos”, pues lo están apoyando a combatir la delincuencia, como en el caso del robo de combustible y a las bandas del crimen organizando.



Creación de la Guardia Nacional

Destacó la creación de la Guardia Nacional para que los soldados y marinos ayuden en esta tarea.



Y aseveró que se están capacitando para que cuiden los derechos humanos.



“Lo importante es no agredir al pueblo y no agredir a la gente”, dijo antes de pedir un aplauso para las fuerzas armadas.— Con información de El Universal y Notimex