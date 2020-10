López Obrador pide a tabasqueños damnificados que no protesten

OSTUACÁN.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó a los tabasqueños afectados por las inundaciones que no hace falta que se movilicen, protesten o tomen carreteras, pues su gobierno los apoyará.

De esa manera se refirió en esta población de Chiapas a las protestas y bloqueos de carreteras que realizan damnificados en Tabasco.

López Obrador presentó el nuevo modelo de manejos de presas para evitar inundaciones en Tabasco por la presa Ángel Albino Corzo "Peñitas".

En el acto, anunció que se realizará un programa de ampliación y construcción de viviendas en Tabasco para damnificados y ya se inició un censo de afectados.

Pidió también a sus paisanos que se no se dejen "manipular por sectores conservadores", a quienes acusó de poner obstáculos a su gobierno porque no quieren la transformación de México.

"Quiero solo pedirles a mis paisanos que como siempre nos den su confianza, no vamos a fallarles".

"Todos serán atendidos. No hace falta que se movilicen, que protesten, que tomen las carreteras".

"Eso era antes cuando el gobierno no atendía al pueblo. Ahora el gobierno es del pueblo y es para el pueblo".

"Que no se dejen manipular, que no acepten, que rechacen la politiquería de conservadores corruptos que no pierden oportunidad para ponernos obstáculos porque no quieren la transformación de México".