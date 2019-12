López Obrador pide ayuda

Presidente llama a reimpulsar el sector petrolero

HUIMANGUILLO (El Universal).— Al encabezar un recorrido por el campo petrolero de tierra Quesqui 1 DEL, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los tabasqueños que lo ayuden a que no se detengan los trabajos de este yacimiento porque el petróleo que se produciría será “en beneficio del pueblo, no para minorías rapaces o extranjeras”.

“Aprovechar para decirle a mis paisanos de esta región que nos ayuden para que no se detengan los trabajos; que no haya obstáculos y se pueda cumplir los programas, que se piense que si Quesqui produce petróleo es en beneficio del pueblo, no para minorías rapaces o extranjeras, por eso todos ayudemos a recatar a Pemex”.

Acompañado por el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López; la secretaria de Energía, Rocío Nahle; y el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, el titular del Ejecutivo destacó que Quesqui es un campo con mucho potencial, pues va a significar tener una producción diaria para 2021 del orden de 60 mil barriles en cálculos conservadores y pueden ser 100 mil barriles. “Hay que tomar en cuenta que en la actualidad se extraen un millón 600 mil barriles, si hablamos de un campo de los 20 que estamos trabajando que nos permitirá aumentar de 60 mil a 100 mil barriles diarios es una gran noticia”, dijo.

El director de Pemex, Octavio Romero Oropeza explicó que Quesqui 1 tiene un potencial de 7 mil 500 barriles, como informamos más ampliamente en la página 6, de Economía.

Durante la supervisión del campo Quesqui, López Obrador subrayó la importancia de que Petróleos Mexicanos (Pemex) sea la palanca de desarrollo del país.

“El petróleo es fundamental para el desarrollo nacional, es la palanca de desarrollo de México. Sí, es fundamental el que recuperemos la industria petrolera”, expresó AMLO.

El mandatario federal subrayó la necesidad de que el gobierno invierta más en Pemex para que los energéticos aporten al desarrollo nacional, “de ahí que se destinen los recursos que se logran por el combate a la corrupción y la austeridad a fortalecer a la empresa”.

“Se fue abandonando con el tiempo. Se dejó de invertir en la exploración. Porque Pemex tenía otra política o, mejor dicho, le imponían a Pemex otra política”, dijo en conferencia de prensa.

“Lo anterior porque en los sexenios previos, con gobiernos neoliberales, Pemex estaba plagada de corrupción y se privilegiaron los contratos antes que la exploración”, enfatizó.

