López Obrador pide resolver conflicto por la dirigencia de Morena

CIUDAD DE MÉXICO.- Sobre el conflicto por la dirigencia de Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a los integrantes del partido a que lo resuelvan de manera democrática.

Aunque, durante su conferencia mañanera de hoy, el mandatario federal señaló que no le corresponde opinar del asunto.

Te puede interesar: Remueven a Polevnsky de la dirigencia de Morena

Asimismo, aseguró que permanece dentro del instituto político que fundó y lo llevó a la Presidencia de México.

Seguirá en Morena

Ayer se eligió a Alfonso Ramírez Cuéllar como titular interino del partido, pero la secretaria general en funciones de presidenta Yeidckol Polevnsky asegura que es la verdadera liderea.

"Nada, silencio, no me corresponde, no tengo por qué participar en eso", comentó López Obrador. "Ya lo he dicho, deseo a todos los partidos que resuelvan sus diferencias con el método de la democracia".

A pregunta explicita si continuaría dentro del partido, indicó que sí, "nada más que tengo licencia, porque tengo la obligación de gobernar para todos los mexicanos".

Antes (el Presidente) era el jefe político del partido que lo llevaba a la Presidencia. Él decidía quién iba a dirigir el partido, de dónde surgía. Esto ya no, no me ocupo de eso"

"Estoy ahora representando a todos los ciudadanos de todos los partidos, a creyentes y no creyentes, a campesinos, a ricos y a pobres, a todos", dijo.

Próxima reunión con gobernadores

"No soy jefe del partido, ni jefe de grupo ni de camarilla", manifestó el mandatario "La línea es que no hay línea, y que se resuelva de manera democrática".

También detalló que este lunes se reunirá con gobernadores del PRI, mientras que esta semana y la próxima con legisladores y dirigentes de PAN, Morena, y del Partido del Trabajo (PT).

De acuerdo con el titular del Ejecutivo, la vida interna de Morena corresponde solo a su militancia.- Con información de "El Universal" y Notimex

Síguenos en Google Noticias