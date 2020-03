López Obrador: “¿Por qué no ir a fondas? Si no está prohibido”

CIUDAD DE MÉXICO.— El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la importancia de mantener la economía en plena pandemia de Covid-19 y volvió a generar una polémica al señalar: “¿Por qué no ir (a fondas)? Si no está prohibido”.



“No está prohibido”, subrayó en su conferencia de prensa matutina, que de nuevo estuvo abarrotada de periodistas que, eso sí, mantenían un metro de distancia entre unos y otros.



El domingo pasado el presidente público un vídeo en redes sociales desde una fonda en el estado de Oaxaca:



“Yo les voy a decir cuándo no salgan, pero si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica, pues sigan llevando a la familia a comer a los restaurantes, a las fondas”, señaló entonces.



Hoy miércoles, con la pandemia ya declarada en fase 2 —con contagios comunitarios—, AMLO habló de la polémica del fin de semana en Oaxaca.



“Comí con una señora, comí porque nos lo piden. (…) Hice un vídeo y me acusan de que cómo voy a ir a un restaurante, a una fonda. Yo les diría: ¿Por qué no ir (a fondas)? Si no está prohibido”, indicó.