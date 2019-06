López Obrador propone consulta para revisar gobiernos desde Salinas

🤨 ¿En serio Presidente?😤



'Soy partidario de empezar de cero. Si hubiera una consulta reiteraría mi postura de no persecusión. No deberíamos meternos en eso'



Así respondió @lopezobrador_ en #ConferenciaPresidente sobre la investigación de EU vs Enrique Peña Nieto pic.twitter.com/Kk0UJlZgJN