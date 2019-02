López Obrador rechaza a modista para el Conacyt 

Cesan a una funcionaria

CIUDAD DE MÉXICO.— El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió ayer al nombramiento de Edith Arrieta Meza como subdirectora del Conacyt, al señalar que de ser cierta la información sobre su formación académica “hasta hoy estuvo de funcionaria”.

“Ayer salió una información que una modista va a estar en el Conacyt y me informan que no es así. La directora del Conacyt (María Elena Álvarez-Buylla Roces), va a actuar porque estas cosas no se pueden permitir: ya no hay modistas, modistos, maquillistas. La información que tengo es que eso no es del todo cierto, y si fuese así hasta hoy estuvo de funcionaria”, afirmó ayer en su conferencia matutina.

Anteayer se dio a conocer que Edith Arrieta Meza, licenciada en diseño de modas por la Universidad Jannette Klein, es la subdirectora de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

La funcionaria forma parte del grupo de científicos, ambientalistas y juristas que regulan y generan certidumbre a la sociedad sobre el uso de organismos genéticamente modificados en el país.

Sin embargo, no tiene una formación específica para ese puesto, ya que de acuerdo con su declaración pública, en Declaranet, su única experiencia laboral es como jefa de la Unidad Departamental B de la entonces delegación de Tlalpan durante la administración de Claudia Sheinbaum.

En un comunicado, el Conacyt informó que dio por terminada la relación laboral de la diseñadora de moda, Edith Arrieta Meza, luego de que se diera a conocer que carece del perfil y experiencia en el cargo.

El Conacyt defendió que Edith Arrieta posee “profundos conocimientos tradicionales sobre los maíces nativos mexicanos adquiridos a lo largo de su vida”, ya que proviene de una familia campesina de Milpa Alta.

“Aunque lamentablemente aún no somos capaces de reconocer como sociedad el inmenso valor de este tipo de saberes, éstos fueron fundamentales para realizar de manera adecuada la tarea encomendada a la Lic. Arrieta”, señala el comunicado.

El consejo informó que su puesto será ocupado por la maestra en Ciencias, Eva Bermúdez García, por los requerimientos técnicos que se precisan a futuro.

Eva Bermúdez es licenciada en Química de Alimentos y una maestría en Ciencias Bioquímicas, ambas por la Facultad de Química (FQ) de la UNAM.

Corrupción

En otro tema, el Presidente López Obrador afirmó que que en casos de corrupción, “no va a sudar calenturas ajenas” ni protegerá a nadie en ese tipo de temas.

“Yo no voy en casos de corrupción a sudar calenturas ajenas. Yo no voy a proteger a nadie en casos de corrupción. Sí se trata de justicia, ahí sí sudo las calenturas ajenas”, expresó.

También adelantó que alista una iniciativa para que la autoridad dé a conocer información en casos como el de Odebrecht, sin que signifique violar el debido proceso y sea la transparencia, para quitar esa manera de evadir y esconder información.

Aunque aclaró que la Fiscalía General es autónoma, exhortó a su titular, Alejandro Gertz Manero, a que haga pública toda la información del caso Odebrecht.

Sobre la Guardia Nacional, el mandatario se manifestó contra de las organizaciones civiles que están en contra del cuerpo policíaco y lanzó un “ya basta a la simulación, de estar haciendo análisis de la realidad, sin transformarla”.

“Ahora que queremos nosotros a resolver el problema gravísimo de la inseguridad, en vez de que nos ayuden, están poniendo trabas, es la verdad, ojalá los legisladores le hagan caso a la gente, al final de cuentas son los representantes del pueblo. Siempre son los expertos los que deciden o los integrantes de la sociedad civil y el pueblo raso no es tomado en cuenta, como si no existiera o no supieran”, afirmó. — El Financiero y El Universal