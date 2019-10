López Obrador respalda la liberación del hijo de “El Chapo” Guzmán

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, admitió este viernes, durante su conferencia de prensa matutina, que las fuerzas de Seguridad de México dejaron en libertad a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, poco después de ser arrestado, para evitar poner en peligro “las vidas de las personas”.

“No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Ellos (el gabinete de seguridad) tomaron esta decisión (liberarlo) y yo la respaldé”, dijo el mandatario.

El mandatario reconoció que la situación “se tornó muy difícil” en Culiacán – que durante horas estuvo sitiada por las balas – y, al estar “en riesgo” muchos ciudadanos, se optó por dejar en libertad a este delincuente, confirmando esta decisión tras el caos informativo y la incertidumbre del jueves.

No se puede apagar el fuego con el fuego: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “se decidió proteger la vida de las personas y yo estuve de acuerdo con eso, porque no se trata de masacres”.

“No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas”, expreso el mandatario federal.

El presidente López Obrador explicó que se trató de un operativo del Ejército para detener a un presunto delincuente, sin embargo la reacción fue muy violenta, al grado de que ponía en riesgo la vida de mucha gente.

“Esta decisión se tomó para proteger a los ciudadanos, no se puede apagar el fuego con el fuego, esa es la diferencia de esta estrategia con lo que han hecho otros gobiernos, nosotros no queremos muertos, no queremos la guerra”, enfatizó López Obrador en su conferencia de prensa desde Oaxaca.